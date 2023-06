Papa Francisco passa por fisioterapia respiratória e tem quadro estável

Internado desde a última quarta-feira, 7, por conta de uma cirurgia de hérnia abdominal, o papa Francisco foi submetido a uma terapia para ajudar em sua respiração, neste domingo, 11. Segundo o Vaticano, o pontífice argentino está bem e sua recuperação avança normalmente. Ele continua internado no hospital Gemelli, em Roma.



Neste domingo, o papa assistiu à missa pela televisão e recebeu a comunhão, ainda de acordo com o Vaticano. Ao contrário do que se especulou na imprensa italiana, ele não rezou Angelus da janela do hospital. A orientação médica é que Francisco não faça esforço para não comprometer a cicatrização da cirurgia.