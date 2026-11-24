RELIGIÃO

Papa Francisco relatou crise de fé, disse ter visto o diabo três vezes e descreveu 'olhos de fogo' em diário pessoal

Livro reúne anotações feitas pelo pontífice entre 1992 e 2024 e revela experiências espirituais, medos e uma crise de fé vivida durante o papado

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:15

Papa Francisco Crédito: Fabrizio Maffei/Shutterstock

O papa Francisco afirmou ter visto o diabo em três ocasiões e relatou uma experiência em que teria enxergado os "portões do inferno". As revelações estão em trechos de seu diário pessoal publicados nesta terça-feira (24), em um livro organizado pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, colaborador próximo do pontífice.

A obra, intitulada O Diário Espiritual do Papa Francisco, reúne passagens de um caderno no qual Jorge Mario Bergoglio registrou pensamentos, experiências religiosas, preocupações e reflexões pessoais ao longo de mais de três décadas, entre 1992 e 2024.

Francisco morreu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos. Antes de sua morte, ele havia pedido a Fernández que ajudasse a tornar públicas algumas das reflexões. Após o falecimento do pontífice, o cardeal procurou o papa Leão XIV, que autorizou a publicação de trechos do material.

Papa Francisco 1 de 11

De acordo com os relatos reproduzidos no livro, Francisco tinha certeza de que havia presenciado três aparições físicas do demônio. Os episódios teriam ocorrido em diferentes momentos de sua trajetória religiosa, incluindo o período em que era arcebispo de Buenos Aires.

Papa descreveu olhos ameaçadores e voz rouca

O primeiro episódio aconteceu cerca de 15 anos antes de janeiro de 2021, quando Francisco ainda estava na Argentina. Segundo o diário, ele teria visto a figura pela janela de um carro.

"Eu o vi pela janela do carro. Não esquecerei seus olhos ameaçadores e, ao mesmo tempo, sedutores", escreveu.

A segunda experiência teria ocorrido durante uma celebração em uma capela carmelita. Na ocasião, Francisco descreveu o olhar da figura como intenso e comparou seus olhos a chamas.

"Ele me olhou com olhos flamejantes. Não esquecerei aquele olhar, mais intenso que o anterior. Eram como relâmpagos de fogo", registrou.

O terceiro episódio aconteceu em Roma, poucos dias depois de uma viagem do pontífice ao Chile, em 2018. Francisco afirmou que, durante uma reunião, viu a figura e ouviu sua voz.

"Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante, como se possuísse tudo", escreveu. Em seguida, acrescentou que não conseguia esquecer a voz rouca e poderosa.

O pontífice também registrou que Deus lhe deu a oportunidade de se libertar daqueles encontros. Os relatos foram publicados a partir de uma cópia antecipada da edição francesa do livro, consultada pela agência AFP.

Francisco afirmou ter visto os portões do inferno

Outro trecho do diário chama a atenção pela descrição de uma experiência ocorrida em junho de 2018. Em anotação datada de 7 de junho, Francisco afirmou que, na noite anterior, havia visto a entrada do inferno.

"Na noite passada, vi a entrada do inferno", escreveu.

O então papa descreveu a experiência como uma espécie de sedução pagã e disse que ficou aterrorizado com o que teria presenciado.

Na ocasião, afirmou ter agarrado o rosário como uma arma para se proteger. Também fez um alerta sobre o perigo de se aproximar daquilo que chamou de portões do inferno, de onde, segundo ele, poderiam sair chamas capazes de queimar.

O cardeal Víctor Manuel Fernández explicou que essas passagens não deveriam ser interpretadas apenas como relatos de acontecimentos assustadores. Na avaliação dele, as experiências representavam momentos de reflexão profunda sobre a fé e o sentido da existência.

Diário revela crise espiritual durante o papado

Além das experiências descritas como encontros com o demônio, o livro apresenta uma fase de crise espiritual vivida por Francisco entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022.

Segundo Fernández, o período foi marcado por sentimentos de desolação e dificuldades relacionadas ao exercício da autoridade papal. O cardeal associa essa fase também ao agravamento dos problemas de saúde do pontífice e às pressões enfrentadas na administração do Vaticano.

Uma das preocupações registradas por Francisco era a possibilidade de se deixar levar pelo poder e acreditar que poderia resolver todos os problemas sozinho.

O diário também revela um lado bastante autocrítico do religioso. Em diferentes passagens, ele admite ter sentido inveja, orgulho e desprezo, além de relatar situações em que não agiu como gostaria.

Em um dos episódios, confessou ter ignorado um homem embriagado que tentou conversar com ele na rua porque queria caminhar tranquilamente.