VATICANO

Papa Francisco tem 'melhora leve' e supera insuficiência renal, aponta boletim

Boletim médico foidivulgado pelo Vaticano na tarde desta quarta-feira (26)

"As condições clínicas do Santo Padre nas últimas 24 horas apresentaram uma melhora leve e contínua. A leve insuficiência renal detectada nos últimos dias foi resolvida. A tomografia do tórax realizada ontem à noite mostrou uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. Os exames laboratoriais e hematológicos de hoje confirmaram a melhora observada ontem. O Santo Padre continua com oxigenoterapia de alto fluxo e, até o momento, não apresentou crises respiratórias asmáticas. A fisioterapia respiratória continua. Apesar da leve melhora, o prognóstico permanece reservado. Durante a manhã, o Santo Padre recebeu a Eucaristia. A tarde foi dedicada às atividades de trabalho." (Nota oficial do Vaticano)>