ATUALIZAÇÃO

Papa Francisco teve noite tranquila no hospital, diz Vaticano

Este já é o período de internação mais longo do pontífice desde que assumiu o papado em 2013

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 07:54

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

O papa Francisco, que está internado há 13 dias no hospital Agostino Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia dupla, teve mais uma noite tranquila, conforme informou o Vaticano nesta quarta-feira (26). Em uma nota breve, a Santa Sé destacou que o pontífice está descansando e se recuperando. Este já é o período de internação mais longo de Jorge Mario Bergoglio, de 88 anos, desde que assumiu o papado em 2013, superando os dez dias de internação em 2021, quando passou por uma cirurgia no intestino. >

O boletim médico divulgado na noite de terça-feira (25) indicou que o quadro de saúde do papa permanece estável, sem novas crises respiratórias e com exames de sangue dentro da normalidade. No entanto, sua condição ainda é considerada crítica. Ele foi submetido a uma tomografia computadorizada, parte do monitoramento contínuo da pneumonia, e o prognóstico segue "cauteloso". Francisco está se alimentando normalmente e se movimentando dentro do quarto, dentro de suas possibilidades.>

Na segunda-feira (24), o Vaticano havia informado uma "leve melhora" no estado de saúde do papa, apesar de sua condição continuar crítica. A "insuficiência renal leve", relatada anteriormente, não é motivo de preocupação, segundo a Santa Sé. No sábado (22), o pontífice enfrentou uma crise respiratória prolongada, que exigiu uma transfusão de sangue, mas o quadro não se repetiu desde então. A>

pneumonia dupla, uma infecção grave que afeta ambos os pulmões, tem sido tratada com terapia constante, considerando o histórico de problemas pulmonares de Francisco, que inclui a remoção de parte de um pulmão devido a uma pleurisia na juventude.>

Apesar da saúde debilitada, o papa continua liderando a Igreja Católica, ainda que muitas de suas atividades tenham sido limitadas. Na segunda-feira (24), ele manteve audiências com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e com o arcebispo Edgar Peña Parra, seu auxiliar. Além disso, assinou decretos de canonização e beatificação, além de preparar a mensagem para a Quaresma, período de preparação para a Páscoa.>