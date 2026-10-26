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Papa Leão 14 confirma viagem à América Latina após cirurgia

Pontífice visitará Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro; exames médicos não apontaram contraindicações para a viagem, segundo a Santa Sé

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:49

Papa tem viagem confirmada: 'estou feliz de voltar para a América Latina'
Papa tem viagem confirmada: 'estou feliz de voltar para a América Latina' Crédito: Divulgação/VATICAN MEDIA

O papa Leão 14 confirmou a viagem apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista semana que vem - 6 a 17 de novembro de 2026. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (26) pela Sala de Imprensa da Santa Sé, após a equipe médica informar que a recuperação do pontífice segue bem e que não há contraindicações para o deslocamento.

Segundo comunicado divulgado pelo Vatican News, a cirurgia realizada em 13 de outubro, no Hospital Policlínico Gemelli, foi bem-sucedida e não apresentou complicações. Os exames posteriores também confirmaram que a doença estava localizada e que não são necessários outros tratamentos oncológicos.

Desde que retornou ao Vaticano, Leão 14 retomou gradualmente as atividades, conciliando os compromissos do pontificado com os cuidados recomendados pelos médicos e períodos de repouso.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

O médico pessoal do papa, Luigi Carbone, e o cirurgião responsável pela operação confirmaram que os exames clínicos e laboratoriais mais recentes indicam condições favoráveis para a realização da viagem. De acordo com a Santa Sé, o pontífice tem seguido as recomendações médicas.

Papa diz estar feliz por voltar à América Latina

Leão 14 afirmou que aguarda com alegria a viagem ao continente onde viveu momentos importantes de sua vida. A programação prevê encontros com as comunidades católicas locais e a transmissão de uma mensagem de fé, esperança e paz.

“Estou feliz por poder voltar ao continente no qual vivi tantos momentos da minha vida”, declarou o papa, segundo o Vatican News.

O pontífice também manifestou o desejo de que a viagem contribua para fortalecer a comunhão entre os fiéis e renovar o compromisso de anunciar o Evangelho.

Em nota, Leão 14 agradeceu pelas orações, pelas manifestações de carinho recebidas de diferentes partes do mundo e pelos cuidados dos profissionais de saúde durante o período de recuperação.

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