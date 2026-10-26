SEMANA QUE VEM

Papa Leão 14 confirma viagem à América Latina após cirurgia

Pontífice visitará Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro; exames médicos não apontaram contraindicações para a viagem, segundo a Santa Sé

Mariana Rios

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:49

Papa tem viagem confirmada: 'estou feliz de voltar para a América Latina' Crédito: Divulgação/VATICAN MEDIA

O papa Leão 14 confirmou a viagem apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista semana que vem - 6 a 17 de novembro de 2026. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (26) pela Sala de Imprensa da Santa Sé, após a equipe médica informar que a recuperação do pontífice segue bem e que não há contraindicações para o deslocamento.

Segundo comunicado divulgado pelo Vatican News, a cirurgia realizada em 13 de outubro, no Hospital Policlínico Gemelli, foi bem-sucedida e não apresentou complicações. Os exames posteriores também confirmaram que a doença estava localizada e que não são necessários outros tratamentos oncológicos.

Desde que retornou ao Vaticano, Leão 14 retomou gradualmente as atividades, conciliando os compromissos do pontificado com os cuidados recomendados pelos médicos e períodos de repouso.

Veja momentos do Papa Leão XIV 1 de 27

O médico pessoal do papa, Luigi Carbone, e o cirurgião responsável pela operação confirmaram que os exames clínicos e laboratoriais mais recentes indicam condições favoráveis para a realização da viagem. De acordo com a Santa Sé, o pontífice tem seguido as recomendações médicas.

Papa diz estar feliz por voltar à América Latina

Leão 14 afirmou que aguarda com alegria a viagem ao continente onde viveu momentos importantes de sua vida. A programação prevê encontros com as comunidades católicas locais e a transmissão de uma mensagem de fé, esperança e paz.

“Estou feliz por poder voltar ao continente no qual vivi tantos momentos da minha vida”, declarou o papa, segundo o Vatican News.

O pontífice também manifestou o desejo de que a viagem contribua para fortalecer a comunhão entre os fiéis e renovar o compromisso de anunciar o Evangelho.