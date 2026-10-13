Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Papa Leão 14 tem câncer de pulmão confirmado após cirurgia

Exame do tecido retirado durante a operação confirmou adenocarcinoma pulmonar; cirurgia removeu o lobo inferior do pulmão direito e foi concluída sem complicações, segundo o Vaticano

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:22

Leão 14 durante o giro de papamóvel na Praça São Pedro na manhã desta quarta-feira (7)
Leão 14 durante o giro de papamóvel na Praça São Pedro  Crédito: VATICAN MEDIA

O papa Leão 14 teve um câncer de pulmão confirmado após passar por uma cirurgia para retirar o lobo inferior do pulmão direito, nesta terça-feira (13), no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália. O exame do tecido removido durante o procedimento identificou um adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer que se desenvolve nas células glandulares do órgão.

cirurgia durou cerca de 90 minutos e foi concluída sem complicações, segundo informações divulgadas pelo Vatican News, com base em comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão XIV por Reprodução
Robert Prevost foi eleito papa nesta quinta (8) por Alberto Pizzoli/AFP
Robert Francis Prevost, Papa Leão 14 por Reprodução
Conheça o novo papa por Reprodução
Fumaça branca: cardeais já escolheram o novo papa por Shutterstock
Cardeal brasileiro poderia ter sido papa por Reprodução
Bombeiros instalam chaminé na Capela Sistina por Shutterstock
1 de 27
Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

A equipe médica retirou o lobo inferior do pulmão direito, uma das três partes que compõem esse órgão. O pulmão esquerdo, por sua vez, tem dois lobos. Portanto, o procedimento não envolveu a retirada do pulmão inteiro.

A operação foi coordenada pelo cirurgião Stefano Margaritora. Após o procedimento, o papa acordou normalmente e, depois de um breve período de observação, retornou ao quarto, no décimo andar do hospital.

O diagnóstico foi confirmado pela análise do tecido retirado durante a cirurgia. O boletim médico informou que o procedimento foi bem-sucedido, mas não detalhou, nas informações divulgadas, o estágio do câncer nem o tratamento previsto para depois da operação.

Como funciona o pulmão

Os pulmões são dois órgãos do sistema respiratório responsáveis por levar oxigênio ao sangue e eliminar o dióxido de carbono, gás produzido pelo organismo. Localizados na caixa torácica, eles têm consistência esponjosa e são revestidos por uma membrana protetora chamada pleura.

O pulmão direito é dividido em três lobos - superior, médio e inferior, enquanto o esquerdo tem dois, superior e inferior. Essas divisões são partes do mesmo órgão, e não pulmões separados. Por isso, a retirada de um lobo, como ocorreu na cirurgia do papa Leão 14, não significa a remoção completa do pulmão.

Internamente, os pulmões são formados por milhões de alvéolos, pequenas estruturas onde ocorre a troca gasosa: o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono é eliminado na respiração.

Leia mais

Imagem - Papa manda recado aos brasileiros e pede proteção de Nossa Senhora Aparecida

Papa manda recado aos brasileiros e pede proteção de Nossa Senhora Aparecida

Imagem - Papa Leão XIV visitará a América Latina em novembro; veja por quais países ele vai passar

Papa Leão XIV visitará a América Latina em novembro; veja por quais países ele vai passar

Tags:

Papa Leão xiv

Mais recentes

Imagem - Homem é arremessado de montanha-russa nos EUA e morre diante de visitantes

Homem é arremessado de montanha-russa nos EUA e morre diante de visitantes
Imagem - Ilha isolada com 110 hectares e dois lagos está à venda pelo preço de um apartamento de luxo

Ilha isolada com 110 hectares e dois lagos está à venda pelo preço de um apartamento de luxo
Imagem - Alemanha investiga denúncia de assédio sexual cometido por um robô

Alemanha investiga denúncia de assédio sexual cometido por um robô