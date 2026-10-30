DEMOCRACIA

Papa Leão 14 vota pelo correio nas eleições de meio de mandato dos EUA

Pontífice enviou a cédula eleitoral para Chicago antes da votação de 3 de novembro e defendeu a participação dos cidadãos nos processos democráticos

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:40

Ppapa Leão XIV Crédito: Divulgação

O papa Leão 14 votou antecipadamente, pelo correio, nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para a próxima terça-feira (3). Nascido em Chicago, o pontífice enviou sua cédula eleitoral para a cidade americana, segundo confirmação da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (30), o Vaticano informou que Leão 14 exerceu seu direito de voto como cidadão norte-americano sempre que teve oportunidade. A nota também destacou que o religioso manteve essa prática durante os anos em que morou no Peru.

O pontífice considera a participação nos processos democráticos um direito e também um dever dos cidadãos, segundo o comunicado.

A possibilidade de votar à distância está prevista na legislação americana. Em Illinois, estado onde fica Chicago, cidadãos residentes no exterior podem participar das eleições pelo correio, conforme as regras aplicáveis ao voto de americanos que vivem fora do país.