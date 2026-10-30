Papa Leão 14 vota pelo correio nas eleições de meio de mandato dos EUA

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Mariana Rios
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:40
O papa Leão 14 votou antecipadamente, pelo correio, nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para a próxima terça-feira (3). Nascido em Chicago, o pontífice enviou sua cédula eleitoral para a cidade americana, segundo confirmação da Sala de Imprensa da Santa Sé.
Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (30), o Vaticano informou que Leão 14 exerceu seu direito de voto como cidadão norte-americano sempre que teve oportunidade. A nota também destacou que o religioso manteve essa prática durante os anos em que morou no Peru.
O pontífice considera a participação nos processos democráticos um direito e também um dever dos cidadãos, segundo o comunicado.
A possibilidade de votar à distância está prevista na legislação americana. Em Illinois, estado onde fica Chicago, cidadãos residentes no exterior podem participar das eleições pelo correio, conforme as regras aplicáveis ao voto de americanos que vivem fora do país.
As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, ocorrem dois anos após a escolha do presidente e renovam cargos no Congresso dos Estados Unidos. A votação não define o ocupante da Casa Branca, mas determina a composição da Câmara dos Representantes e parte do Senado, influenciando a capacidade de articulação política do governo federal.