IGREJA CATÓLICA

Papa Leão XIV cobra reparação às vítimas de abusos na Igreja durante visita ao Peru

Pontífice pediu investigações, justiça e proteção aos mais vulneráveis; país enfrenta denúncias envolvendo integrantes de grupo religioso dissolvido pelo Vaticano

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:08

Papa Leão XIV cobra reparação às vítimas de abusos na Igreja durante visita ao Peru Crédito: Reprodução

O papa Leão XIV pediu que a Igreja Católica reconheça os abusos cometidos por integrantes do clero e promova a reparação das vítimas. A declaração foi feita nesta quinta-feira (12), durante um encontro com bispos no Peru, país onde o pontífice viveu por quase duas décadas e que visita pela primeira vez desde que assumiu o comando da Igreja, em maio de 2025. As informações foram divulgadas pela imprensa internacional.

Em seu discurso, o Papa defendeu que os casos sejam enfrentados com verdade, justiça, perdão e reparação. Também pediu um compromisso mais firme com a prevenção de novos episódios e a proteção das pessoas vulneráveis. Ao mencionar os abusos que provocaram sofrimento dentro da Igreja, Leão XIV afirmou que é necessário interromper essas práticas e enfrentar o problema desde a origem.

Veja momentos do Papa Leão XIV 1 de 27

A visita ocorre em meio às denúncias envolvendo o Sodalitium de Vida Cristã, grupo ultraconservador formado por leigos e religiosos. A organização foi dissolvida por determinação do então papa Francisco, em abril de 2025. Segundo informações, integrantes da antiga liderança do grupo reconheceram abusos sexuais contra 19 menores de idade e 10 adultos, ocorridos entre 1975 e 2002.

Vaticano criou canal para ouvir vítimas

Em maio de 2026, o Vaticano estabeleceu um canal de escuta em Lima para receber relatos de pessoas que sofreram abusos sexuais, físicos, psicológicos, econômicos e de outras naturezas relacionados ao grupo. A iniciativa também busca identificar formas de indenização às vítimas, utilizando bens apreendidos do Sodalitium.

Entre as reivindicações estão compensações financeiras, atendimento médico e psicológico e apoio à reintegração social. Em entrevista à imprensa internacional, Renzo Orbegozo, 50 anos, que afirma ter sido vítima do grupo, defendeu que o processo de reparação seja concluído.

As denúncias contra religiosos no Peru também foram reunidas pela organização americana Bishop Accountability. No início de novembro, a entidade apresentou em Lima uma lista com 77 figuras religiosas publicamente acusadas de abusar sexualmente de menores. A organização pediu ao Papa a adoção de uma política de tolerância zero e a expulsão permanente da Igreja dos responsáveis por esses crimes.

Papa compara missão da Igreja à Trilha Inca

Durante o encontro com os bispos peruanos, Leão XIV também comparou os desafios enfrentados pela Igreja à dificuldade da Trilha Inca, antiga rede de caminhos que atravessa principalmente a região dos Andes. Segundo o pontífice, as elevações e passagens estreitas da rota exigem resistência dos viajantes, assim como a missão religiosa enfrenta dificuldades pastorais, divisões sociais, mal-entendidos e decisões dolorosas.

Antes do discurso, o Papa visitou a Igreja de Las Nazarenas, no centro de Lima, onde rezou diante da imagem do Senhor dos Milagres, uma das figuras religiosas mais veneradas do Peru. No local, cumprimentou fiéis e abençoou pessoas que estavam em cadeiras de rodas.

A visita também pode incluir um encontro com vítimas de abusos no país. Durante sua passagem pela Argentina, na segunda-feira (9), Leão XIV se reuniu com cinco pessoas que sofreram violência sexual cometida por integrantes do clero.

Retorno ao país onde viveu por quase 20 anos

Leão XIV chegou a Lima na quarta-feira (11), na etapa final de uma viagem de 12 dias pela América do Sul, que também incluiu Uruguai e Argentina. Antes de ser eleito Papa, Robert Prevost foi bispo de Chiclayo, no norte do Peru, entre 2015 e 2023. Ele também possui nacionalidade peruana e construiu parte importante de sua trajetória religiosa no país.

Em seu primeiro trajeto no papamóvel pelas ruas de Lima, foi recebido por uma multidão de fiéis, com cânticos, bandeiras do Vaticano e manifestações de carinho. Durante um discurso no Grande Teatro Nacional, diante de autoridades políticas e representantes da sociedade civil, o pontífice pediu diálogo, honestidade e fortalecimento das instituições democráticas.

O Papa também defendeu que os acontecimentos do passado sejam tratados com justiça e sensibilidade, respeitando as diferenças e buscando a harmonia social.

A passagem pelo Peru inclui ainda visitas a Chiclayo, onde celebrará uma missa que poderá reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas, segundo o bispado local. Depois, ele seguirá para Cusco, antiga capital do Império Inca, e para Pucallpa, na região amazônica, onde terá contato com povos indígenas.