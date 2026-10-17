EXAMES CONFIRMAM MELHORA

Papa Leão XIV deve receber alta após cirurgia no pulmão e fará Angelus neste domingo

Pontífice deixará o Hospital Gemelli, em Roma, após cinco dias de internação

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09:32

Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

O papa Leão XIV deve receber alta hospitalar neste sábado (17), após cinco dias internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde passou por uma cirurgia para a retirada do lobo inferior do pulmão direito. De acordo com o Vatican News, o pontífice deixará a unidade de saúde no início da tarde e retornará ao Vaticano. Neste domingo (18), ele rezará a oração do Angelus da janela do apartamento pontifício.

A alta foi autorizada pela equipe médica após a avaliação dos resultados dos exames de sangue, de uma radiografia do tórax realizada na manhã deste sábado e do quadro clínico do papa. Segundo o comunicado divulgado pelo Vaticano, os médicos consideraram Leão XIV “apto a receber alta hospitalar”.

Veja momentos do Papa Leão XIV 1 de 27

O procedimento cirúrgico foi realizado na tarde de 13 de outubro, após o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar. A informação sobre a liberação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Durante a internação, Leão XIV permaneceu sob acompanhamento médico no Hospital Gemelli. Ao meio-dia deste sábado (no horário local), assim como no dia anterior, o pontífice celebrou uma missa em uma sala especialmente preparada no décimo andar da unidade de saúde.