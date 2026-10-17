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Papa Leão XIV deve receber alta após cirurgia no pulmão e fará Angelus neste domingo

Pontífice deixará o Hospital Gemelli, em Roma, após cinco dias de internação

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09:32

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

O papa Leão XIV deve receber alta hospitalar neste sábado (17), após cinco dias internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde passou por uma cirurgia para a retirada do lobo inferior do pulmão direito. De acordo com o Vatican News, o pontífice deixará a unidade de saúde no início da tarde e retornará ao Vaticano. Neste domingo (18), ele rezará a oração do Angelus da janela do apartamento pontifício.

A alta foi autorizada pela equipe médica após a avaliação dos resultados dos exames de sangue, de uma radiografia do tórax realizada na manhã deste sábado e do quadro clínico do papa. Segundo o comunicado divulgado pelo Vaticano, os médicos consideraram Leão XIV “apto a receber alta hospitalar”.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
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Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
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Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
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Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
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Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

O procedimento cirúrgico foi realizado na tarde de 13 de outubro, após o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar. A informação sobre a liberação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Durante a internação, Leão XIV permaneceu sob acompanhamento médico no Hospital Gemelli. Ao meio-dia deste sábado (no horário local), assim como no dia anterior, o pontífice celebrou uma missa em uma sala especialmente preparada no décimo andar da unidade de saúde.

Na sexta-feira (16), a Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o papa estava “de bom humor” e “se recuperando bem”. Os exames realizados naquele dia já haviam indicado uma melhora contínua do estado geral de saúde.

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