EM RECUPERAÇÃO

Papa Leão XIV faz primeira aparição pública após retirar tumor no pulmão e é aplaudido por multidão

Um dia após deixar o hospital, Pontífice de 71 anos conduziu o Ângelus na Praça de São Pedro, agradeceu as orações e disse que retomará as atividades aos poucos

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:00

Papa Leão XIV Crédito: Divulgação

O Papa Leão XIV voltou a aparecer em público neste domingo (18), cinco dias depois de passar por uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno no pulmão direito. Da janela do Palácio Apostólico, o Pontífice conduziu a oração do Ângelus diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, que o receberam com aplausos.

Com aparência disposta e voz firme, o Papa de 71 anos agradeceu as manifestações de apoio que recebeu durante a internação e afirmou que vai retomar a rotina de trabalho de forma progressiva.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim nestes dias. Senti-me próximo daqueles que estão passando por essa doença”, declarou.

A aparição aconteceu um dia após Leão XIV receber alta do Hospital Gemelli, em Roma, onde estava desde terça-feira (13). O jornal italiano Corriere della Sera relatou que o Papa parecia estar em ótima condição física.

Veja momentos do Papa Leão XIV 1 de 27

Mensagem sobre hipocrisia

Na reflexão do dia, o Pontífice comentou o trecho do Evangelho de Mateus em que fariseus tentam encurralar Jesus ao perguntar se é lícito pagar impostos a Roma. A resposta, “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, foi interpretada pelo Papa como uma forma de escapar da armadilha e expor a falsidade de quem tentava derrubá-lo.

Leão XIV defendeu que a fé não deve ignorar as responsabilidades do mundo, mas também não pode se submeter a elas. Ao encerrar, pediu que os católicos vivam com autenticidade e sem medo, e entregou a oração à intercessão da Virgem Maria.

Como foi a cirurgia

O Papa foi operado na terça-feira, após exames identificarem um nódulo no pulmão direito. O procedimento durou cerca de uma hora e meia e retirou o lobo inferior do órgão. A análise posterior confirmou que o tumor era maligno.

O tratamento é acompanhado pelo médico pessoal do Pontífice, Luigi Carbone, e pelo cirurgião Stefano Margaritora, responsável pelo diagnóstico. Segundo nota dos dois divulgada pelo Vaticano, a liberação no sábado levou em conta exames de sangue, uma radiografia de tórax e a avaliação geral do paciente.

Ainda na sexta-feira, a Santa Sé havia informado que o quadro apresentava melhora contínua e divulgou as primeiras imagens do Papa após a operação: de pé, ele celebrou uma missa no 10º andar do Gemelli para profissionais da equipe médica e agentes da Gendarmaria vaticana.

Agenda reduzida

Leão XIV continua fazendo fisioterapia respiratória, e todas as audiências previstas até 20 de outubro foram canceladas.