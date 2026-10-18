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Papa Leão XIV faz primeira aparição pública após retirar tumor no pulmão e é aplaudido por multidão

Um dia após deixar o hospital, Pontífice de 71 anos conduziu o Ângelus na Praça de São Pedro, agradeceu as orações e disse que retomará as atividades aos poucos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:00

Ppapa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Divulgação

O Papa Leão XIV voltou a aparecer em público neste domingo (18), cinco dias depois de passar por uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno no pulmão direito. Da janela do Palácio Apostólico, o Pontífice conduziu a oração do Ângelus diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, que o receberam com aplausos.

Com aparência disposta e voz firme, o Papa de 71 anos agradeceu as manifestações de apoio que recebeu durante a internação e afirmou que vai retomar a rotina de trabalho de forma progressiva.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim nestes dias. Senti-me próximo daqueles que estão passando por essa doença”, declarou.

A aparição aconteceu um dia após Leão XIV receber alta do Hospital Gemelli, em Roma, onde estava desde terça-feira (13). O jornal italiano Corriere della Sera relatou que o Papa parecia estar em ótima condição física.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
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Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
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Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
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Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

Mensagem sobre hipocrisia

Na reflexão do dia, o Pontífice comentou o trecho do Evangelho de Mateus em que fariseus tentam encurralar Jesus ao perguntar se é lícito pagar impostos a Roma. A resposta, “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, foi interpretada pelo Papa como uma forma de escapar da armadilha e expor a falsidade de quem tentava derrubá-lo.

Leão XIV defendeu que a fé não deve ignorar as responsabilidades do mundo, mas também não pode se submeter a elas. Ao encerrar, pediu que os católicos vivam com autenticidade e sem medo, e entregou a oração à intercessão da Virgem Maria.

Como foi a cirurgia

O Papa foi operado na terça-feira, após exames identificarem um nódulo no pulmão direito. O procedimento durou cerca de uma hora e meia e retirou o lobo inferior do órgão. A análise posterior confirmou que o tumor era maligno.

O tratamento é acompanhado pelo médico pessoal do Pontífice, Luigi Carbone, e pelo cirurgião Stefano Margaritora, responsável pelo diagnóstico. Segundo nota dos dois divulgada pelo Vaticano, a liberação no sábado levou em conta exames de sangue, uma radiografia de tórax e a avaliação geral do paciente.

Ainda na sexta-feira, a Santa Sé havia informado que o quadro apresentava melhora contínua e divulgou as primeiras imagens do Papa após a operação: de pé, ele celebrou uma missa no 10º andar do Gemelli para profissionais da equipe médica e agentes da Gendarmaria vaticana.

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Agenda reduzida

Leão XIV continua fazendo fisioterapia respiratória, e todas as audiências previstas até 20 de outubro foram canceladas.

Em internações anteriores, outros papas também mantiveram o Ângelus, mas precisaram rezá-lo da janela do próprio hospital, caso de João Paulo II, em 2005, e de Francisco, em 2021. Como já havia recebido alta, Leão XIV pôde voltar ao local tradicional, no Vaticano.

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