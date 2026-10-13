Papa Leão XIV será internado nesta terça-feira (13) para cirurgia no pulmão

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Esther Morais
Estadão
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:03
O papa Leão XIV será internado nesta terça-feira (13) para passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. A previsão é que o pontífice permaneça hospitalizado por aproximadamente uma semana. O Vaticano cancelou as audiências papais até o dia 20 de outubro.
O anúncio foi feito pelo próprio papa no domingo (11), ao fim da oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, ele informou que os médicos recomendaram a operação após a identificação do nódulo em exames recentes.
Veja momentos do Papa Leão XIV
Segundo Leão XIV, de 71 anos, a alteração foi detectada em estágio inicial e está bem localizada. Um porta-voz do Vaticano informou à agência AFP que a cirurgia deve ocorrer no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, instituição que tradicionalmente atende os pontífices.
Na segunda-feira (12), o papa manteve uma agenda com reuniões e audiências privadas. Entre os compromissos, recebeu integrantes da entidade beneficente Circolo San Pietro e o arcebispo Timothy Broglio, chefe dos capelães militares dos Estados Unidos.
O gabinete de imprensa do Vaticano afirmou que nenhum problema específico motivou a realização dos exames que identificaram o nódulo. A declaração foi feita após relatos da imprensa italiana sugerirem que uma inflamação teria levado o pontífice a fazer um check-up.
Leão XIV tem uma viagem prevista entre os dias 6 e 17 de novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru. Até o momento, não há informação sobre possíveis alterações no roteiro em razão da cirurgia e do período de recuperação.