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Papa Leão XIV será internado nesta terça-feira (13) para cirurgia no pulmão

Pontífice deve permanecer hospitalizado por cerca de uma semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:03

Leão 14 durante o giro de papamóvel na Praça São Pedro na manhã desta quarta-feira (7)
Papa Leão XIV será internado nesta terça-feira (13) para cirurgia no pulmão Crédito: VATICAN MEDIA

O papa Leão XIV será internado nesta terça-feira (13) para passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. A previsão é que o pontífice permaneça hospitalizado por aproximadamente uma semana. O Vaticano cancelou as audiências papais até o dia 20 de outubro.

O anúncio foi feito pelo próprio papa no domingo (11), ao fim da oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, ele informou que os médicos recomendaram a operação após a identificação do nódulo em exames recentes.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
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O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
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Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
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Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

Segundo Leão XIV, de 71 anos, a alteração foi detectada em estágio inicial e está bem localizada. Um porta-voz do Vaticano informou à agência AFP que a cirurgia deve ocorrer no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, instituição que tradicionalmente atende os pontífices.

Na segunda-feira (12), o papa manteve uma agenda com reuniões e audiências privadas. Entre os compromissos, recebeu integrantes da entidade beneficente Circolo San Pietro e o arcebispo Timothy Broglio, chefe dos capelães militares dos Estados Unidos.

O gabinete de imprensa do Vaticano afirmou que nenhum problema específico motivou a realização dos exames que identificaram o nódulo. A declaração foi feita após relatos da imprensa italiana sugerirem que uma inflamação teria levado o pontífice a fazer um check-up.

Leão XIV tem uma viagem prevista entre os dias 6 e 17 de novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru. Até o momento, não há informação sobre possíveis alterações no roteiro em razão da cirurgia e do período de recuperação.

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Papa Leão xiv

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