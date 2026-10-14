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Papa Leão XIV volta a caminhar e se alimentar após cirurgia no pulmão

Pontífice foi diagnosticado com câncer no pulmão

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:29

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

O papa Leão XIV voltou a caminhar e a se alimentar após passar por uma cirurgia para a remoção de um adenocarcinoma pulmonar na terça-feira (13). Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, os médicos informaram que a evolução “segue conforme previsto”.

Na tarde desta quarta-feira (14), uma nova atualização sobre o estado de saúde do papa Leão XIV foi divulgada. Ele passou por exames de sangue e por uma radiografia do tórax, previstos após a cirurgia.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão XIV por Reprodução
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Robert Francis Prevost, Papa Leão 14 por Reprodução
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

“Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória regular: os valores estão dentro da normalidade para o tipo de intervenção realizada”, diz trecho do comunicado.

Leia mais

Imagem - Papa Leão 14 tem câncer de pulmão confirmado após cirurgia

Papa Leão 14 tem câncer de pulmão confirmado após cirurgia

O papa realizou fisioterapia respiratória e começou a caminhar pelo quarto. Ele retomou a alimentação regular, tomou café da manhã e almoçou.

Tags:

Igreja Católica Papa Leão xiv

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