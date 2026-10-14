IGREJA CATÓLICA

Papa Leão XIV volta a caminhar e se alimentar após cirurgia no pulmão

Pontífice foi diagnosticado com câncer no pulmão

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:29

Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

O papa Leão XIV voltou a caminhar e a se alimentar após passar por uma cirurgia para a remoção de um adenocarcinoma pulmonar na terça-feira (13). Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, os médicos informaram que a evolução “segue conforme previsto”.

Na tarde desta quarta-feira (14), uma nova atualização sobre o estado de saúde do papa Leão XIV foi divulgada. Ele passou por exames de sangue e por uma radiografia do tórax, previstos após a cirurgia.

Veja momentos do Papa Leão XIV 1 de 27

“Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória regular: os valores estão dentro da normalidade para o tipo de intervenção realizada”, diz trecho do comunicado.

Leia mais Papa Leão 14 tem câncer de pulmão confirmado após cirurgia