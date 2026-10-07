Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Papa manda recado aos brasileiros e pede proteção de Nossa Senhora Aparecida

Durante audiência geral no Vaticano, nesta quarta-feira (7), Leão 14 antecipou a celebração da padroeira do Brasil e confiou os brasileiros e suas famílias à intercessão de Nossa Senhora

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:52

Leão 14 durante o giro de papamóvel na Praça São Pedro na manhã desta quarta-feira (7)
Leão 14 durante o giro de papamóvel na Praça São Pedro na manhã desta quarta-feira (7) Crédito: VATICAN MEDIA

O papa Leão 14 enviou uma mensagem aos brasileiros durante a audiência geral realizada nesta quarta-feira (7), no Vaticano, e pediu a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A celebração dedicada à santa será realizada na próxima segunda-feira (12).

Ao saudar os peregrinos de língua portuguesa, o pontífice destacou a proximidade da data e afirmou: “Confio todos vocês e as suas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora os proteja sempre! Deus os abençoe!”.

Do rio à devoção nacional: conheça a história de Nossa Senhora Aparecida

A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso encontraram imagem em rio por Reprodução
A imagem foi retirada da água em duas partes: primeiro o corpo e depois a cabeça. Os pescadores buscavam peixes para um banquete  por Reprodução
Segundo a tradição católica, as redes se encheram de peixes após o encontro da imagem. O episódio ficou conhecido como o milagre da pesca por Reprodução
A devoção começou com encontros de oração nas casas dos moradores. Em 1732, Atanásio Pedroso, filho de um dos pescadores, construiu um oratório  por Reprodução
A primeira igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida foi inaugurada em 26 de julho de 1745, no Morro dos Coqueiros (hoje Aparecida) por Reprodução
Em visita a Aparecida, em 1884, a princesa Isabel presenteou a imagem com uma coroa de ouro e diamantes por Reprodução
Nossa Senhora Aparecida foi declarada padroeira do Brasil pelo papa Pio XI em 1930, mais de dois séculos depois do encontro da imagem no rio por Reprodução
A construção da nova basílica começou em 1955. Em 1980, o papa João Paulo II visitou o Santuário de Aparecida e consagrou seu altar por Reprodução
O dia 12 de outubro, dedicado à padroeira do Brasil, tornou-se feriado nacional em 1980, por meio da Lei nº 6.802 por Reprodução
A coroação oficial da imagem ocorreu em 8 de setembro de 1904, na Basílica Velha, com a coroa oferecida pela princesa Isabel por Divulgação/Sara Gomes
Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, em Salvador, inicia programação de 10 dias em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil por Divulgação/Sara Gomes
Festejos seguem até 12 de outubro, data dedicada à santa, com missas, novena, momentos de oração, ações de solidariedade e a tradicional procissão por Divulgação/Sara Gomes
Durante os festejos, os fiéis são convidados a contribuir com alimentos e produtos que serão arrecadados pela comunidade por Divulgação/Sara Gomes
Encerramento dos festejos será em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida: programação começa com a alvorada às 5h por Divulgação/Sara Gomes
Em Cuiabá, Santa foi encontrada sem cabeça em meio a momento polêmico no Brasil por Reprodução
Imagem foi encontrada sem cabeça por Reprodução
Imagem foi encontrada sem cabeça por Reprodução
Imagem danificada por Reprodução
1 de 18
A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso encontraram imagem em rio por Reprodução

Segundo o Vatican News, cerca de 32 mil pessoas participaram da audiência geral na Praça São Pedro. Entre elas estavam brasileiros que acompanharam de perto a homenagem à padroeira.

A saudação ocorreu após a catequese de Leão 14 sobre o quarto capítulo da Constituição Pastoral 'Gaudium et spes', do Concílio Vaticano II. O texto aborda a missão da Igreja no mundo atual e o compromisso dos cristãos com a fé, a caridade, a justiça, a paz e a fraternidade.

Mais de 30 mil pessoas participaram da Audiência Geral com o Papa Leão 14
Mais de 30 mil pessoas participaram da Audiência Geral com o Papa Leão 14 Crédito: VATICAN MEDIA

Devoção a Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida é celebrada pelos católicos brasileiros desde a descoberta da imagem no rio Paraíba do Sul, em outubro de 1717, por três pescadores. A devoção deu origem a peregrinações ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo.

A festa da padroeira é celebrada anualmente em 12 de outubro. Em 2026, a novena começou no dia 3 e segue até este domingo (11), véspera da solenidade.

O Santuário Nacional recebe peregrinos de diferentes regiões do Brasil durante o período. 

Tags:

Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida Papa Leão xiv Religião

Mais recentes

Imagem - Condenada à morte, Christa Pike acorda algemada à cama de hospital após sobreviver a injeção letal

Condenada à morte, Christa Pike acorda algemada à cama de hospital após sobreviver a injeção letal
Imagem - Navio afunda após ataque de drones no Mar Negro; tripulação está desaparecida

Navio afunda após ataque de drones no Mar Negro; tripulação está desaparecida
Imagem - Quênia confirma primeiro caso de ebola e paciente morre após passar pelo Congo

Quênia confirma primeiro caso de ebola e paciente morre após passar pelo Congo