PRONUNCIAMENTO

Papa manda recado aos brasileiros e pede proteção de Nossa Senhora Aparecida

Durante audiência geral no Vaticano, nesta quarta-feira (7), Leão 14 antecipou a celebração da padroeira do Brasil e confiou os brasileiros e suas famílias à intercessão de Nossa Senhora

Mariana Rios

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:52

Leão 14 durante o giro de papamóvel na Praça São Pedro na manhã desta quarta-feira (7) Crédito: VATICAN MEDIA

O papa Leão 14 enviou uma mensagem aos brasileiros durante a audiência geral realizada nesta quarta-feira (7), no Vaticano, e pediu a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A celebração dedicada à santa será realizada na próxima segunda-feira (12).

Ao saudar os peregrinos de língua portuguesa, o pontífice destacou a proximidade da data e afirmou: “Confio todos vocês e as suas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora os proteja sempre! Deus os abençoe!”.

Do rio à devoção nacional: conheça a história de Nossa Senhora Aparecida 1 de 18

Segundo o Vatican News, cerca de 32 mil pessoas participaram da audiência geral na Praça São Pedro. Entre elas estavam brasileiros que acompanharam de perto a homenagem à padroeira.

A saudação ocorreu após a catequese de Leão 14 sobre o quarto capítulo da Constituição Pastoral 'Gaudium et spes', do Concílio Vaticano II. O texto aborda a missão da Igreja no mundo atual e o compromisso dos cristãos com a fé, a caridade, a justiça, a paz e a fraternidade.

Mais de 30 mil pessoas participaram da Audiência Geral com o Papa Leão 14 Crédito: VATICAN MEDIA

Devoção a Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida é celebrada pelos católicos brasileiros desde a descoberta da imagem no rio Paraíba do Sul, em outubro de 1717, por três pescadores. A devoção deu origem a peregrinações ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo.

A festa da padroeira é celebrada anualmente em 12 de outubro. Em 2026, a novena começou no dia 3 e segue até este domingo (11), véspera da solenidade.