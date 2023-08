Papa tenta tornar Igreja acessível para LGBTQIA+ sem alterar diretrizes

As pessoas que integram a comunidade LGBTQIA+ estão sendo cada vez mais aceitos e respeitados pela Igreja Católica. O papa Francisco afirmou neste domingo (6) que a religião está aberta para todos, e que é dever da Igreja acompanhar essas pessoas para o caminho da espiritualidade. Entretanto, mesmo com as portas abertas para receber a comunidade, o catolicismo vai fazer isso dentro das regras da religião. "A igreja é aberta a todos, então existem regras que regulam a vida dentro da Igreja. (...) Cada um encontra Deus a seu modo dentro da Igreja. E a igreja é mãe e guia cada um a seu modo", disse o religioso durante uma viagem para Portugal na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), ao Vaticano.

Durante uma entrevista à revista espanhola "Vida Nueva", o argentino comentou que não estava se preocupando com as críticas das pessoas ao declarar apoio à comunidade.

"(...) Não me preocupo que me critiquem por eu receber transsexuais na audiência geral das quartas-feiras transexuais. (....) A primeira vez que vieram e me viram, saíram chorando, dizendo que eu tinha dado uma mão, um beijo... Como se eu tivesse feito algo excepcional. Mas elas são filhas de Deus! Ele ainda te ama do jeito que você é. Jesus nos ensina a não estabelecer limites", disse o papa.