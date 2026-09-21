Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Pare, papai': australiano de 56 anos mata os dois filhos de 4 e 6 anos em Bali

Polícia acredita que Damien John Shaw tenha asfixiado as crianças antes de tirar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:36

Damien John Shaw
Damien John Shaw Crédito: Reprodução

Um australiano de 56 anos é suspeito de matar os dois filhos, de 4 e 6 anos, e tirar a própria vida no bangalô onde a família morava em Bali, na Indonésia. Os três corpos foram encontrados na manhã de domingo no complexo Arca Bungalow, em Legian.

A polícia acredita que Damien John Shaw tenha asfixiado as crianças. As causas das mortes ainda serão formalmente determinadas por autópsias.

O caso foi descoberto depois que a mulher de Shaw, que havia viajado para Jacarta quatro dias antes, pediu que o responsável pelo imóvel verificasse a situação da família. Naquela manhã, ela recebeu uma ligação do marido e ouviu a filha de 4 anos chorar e dizer: “Pare, papai”.

Crime aconteceu na casa da família em Bali

Casa onde família foi achada morta por Reprodução
Corpos foram descobertos após mãe pedir checagem por Reprodução
Crianças tinham 4 e 6 anos por Reprodução
Damien John Shaw por Reprodução
1 de 4
Casa onde família foi achada morta por Reprodução

A mulher tentou retornar a ligação, mas não conseguiu contato. Funcionários e vizinhos foram até o bangalô e, como ninguém respondeu, forçaram a entrada. Os corpos de Shaw e das duas crianças estavam em um dos quartos, segundo o jornal Perth Now.

As autoridades indonésias continuam investigando o caso. O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Roger Cook, afirmou que a hipótese de homicídio seguido de suicídio ainda não havia sido oficialmente confirmada. “Estão surgindo notícias sobre uma situação horrível em Bali, onde um pai e seus filhos perderam a vida”, declarou.

“O caso foi caracterizado como homicídio seguido de suicídio. Quero deixar bem claro que ainda não tivemos essa confirmação, mas sabemos que se trata de uma situação muito perturbadora”, acrescentou.

Cook também manifestou solidariedade aos familiares e disse esperar que as circunstâncias das mortes sejam esclarecidas rapidamente.

O Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália informou que oferece assistência consular à família. “Devido às nossas obrigações de privacidade, não podemos fornecer outros comentários”, declarou um porta-voz.

Tags:

Damien Shaw

Mais recentes

Imagem - Idoso de 82 anos morre após briga por espreguiçadeira na praia

Idoso de 82 anos morre após briga por espreguiçadeira na praia
Imagem - Gigante dos supermercados fecha quatro lojas e deve demitir mais de 120 funcionários

Gigante dos supermercados fecha quatro lojas e deve demitir mais de 120 funcionários
Imagem - Países do Caribe se unem para cobrar reparações do Reino Unido pela escravidão

Países do Caribe se unem para cobrar reparações do Reino Unido pela escravidão