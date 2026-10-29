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Parecem balas comuns, mas têm maconha: 3.560 pacotes são apreendidos na Europa

Alfândega francesa interceptou 'doces' que reproduziam embalagens de uma marca europeia conhecida; carga foi enviada dos Estados Unidos para a Holanda

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 22:27

Balas com maconha imitam doces famosos e acendem alerta na Europa
Balas com maconha imitam doces famosos e acendem alerta na Europa Crédito: Shutterstock

Balas com maconha disfarçadas de doces de uma marca famosa foram interceptadas pela alfândega francesa antes de chegar ao mercado holandês. As autoridades apreenderam 3.560 pacotes de guloseimas com THC, principal substância psicoativa da maconha, transportados em duas remessas provenientes dos Estados Unidos.

Do total, 3.213 pacotes imitavam a aparência de produtos de uma marca europeia bastante conhecida. Segundo o Gabinete Europeu de Combate à Fraude (OLAF), responsável por divulgar a operação nesta quinta-feira (29), as embalagens reproduziam características visuais dos doces originais, com alterações nas letras do nome. Os produtos apreendidos foram destruídos.

Balas com maconha imitam doces famosos e acendem alerta na Europa

Balas com THC tinham embalagens semelhantes às de uma marca europeia conhecida, o que poderia confundir consumidores por Shutterstock
Gabinete Europeu de Combate à Fraude alerta que crianças podem confundir os produtos com doces comuns e consumi-los acidentalmente por Shutterstock
Uma única porção pode conter uma quantidade de THC maior do que o consumidor imagina, segundo o órgão europeu por Shutterstock
As embalagens não informavam de maneira confiável a composição dos produtos nem a quantidade de substância psicoativa por Shutterstock
Os doces não atendiam às normas europeias de segurança alimentar, apesar da aparência de guloseimas convencionais por Shutterstock
Gabinete Europeu de Combate à Fraude também identificou sites e lojas físicas envolvidos na comercialização de produtos com substâncias psicoativas ilegais por Shutterstock
O órgão europeu alerta que a aparência de doces conhecidos pode dar aos consumidores uma falsa sensação de segurança sobre o conteúdo das embalagens por Shutterstock
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Balas com THC tinham embalagens semelhantes às de uma marca europeia conhecida, o que poderia confundir consumidores por Shutterstock

Além de violar os direitos de marca, a falsificação representa um risco à saúde, especialmente de crianças, que, segundo o órgão, podem confundir as guloseimas com balas convencionais. O OLAF alerta que os consumidores não têm como saber com segurança a quantidade de THC presente em cada porção nem quais outros ingredientes foram utilizados na fabricação.

Os produtos também não atendem às normas europeias de segurança alimentar. A aparência das embalagens, segundo o órgão, transmite a impressão de que são doces comuns e seguros para consumo.

Venda de balas com THC preocupa autoridades

O OLAF também rastreou sites e estabelecimentos físicos que comercializavam esses produtos na Europa. Na França, foram identificados pontos de venda que ofereciam guloseimas com substâncias psicoativas ou narcóticas ilegais. As informações levantadas foram encaminhadas para as autoridades competentes e permitiram que a empresa titular da marca imitadas tomasse providências contra os vendedores.

Casos envolvendo balas com THC já provocaram alertas na Holanda. Neste verão europeu, a polícia de Utrecht chamou a atenção para guloseimas com cannabis que fizeram crianças passarem mal. Os produtos foram encontrados no pátio de uma escola.

No ano passado, a suspeita de contaminação por THC levou a Administração Nacional de Produtos de Saúde da Holanda (NVWA) a recolher doces da marca Haribo. Várias pessoas passaram mal após o consumo, e uma criança chegou a entrar em coma.

Uma investigação posterior do Instituto Médico Legal da Holanda, no entanto, concluiu que os doces recolhidos não continham THC.

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Tags:

Maconha Alerta Risco Bala de Gelatina Bala de Maconha Tipo Finni Tipo Haribo Imitação

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