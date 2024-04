IMIGRAÇÃO

Parlamento do Reino Unido aprova controvertida lei que prevê expulsão de imigrantes para Ruanda

Desde que o plano de deportar imigrantes foi apresentado pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson, em 2022, especialistas têm alertado que a lei viola obrigações do Reino Unido em direitos humanos, abala a reputação do país e seria impraticável.

Mesmo com a aprovação, as tentativas de expulsar imigrantes provavelmente vão enfrentar desafios legais - como tem acontecido - e é improvável que um grande número de solicitantes de asilo seja enviado para Ruanda.

O governo disse que abordou as preocupações do tribunal em tratado com o país africano, mas os críticos afirmam não ser possível garantir que os refugiados não possam ser devolvidos algum dia para os países de origem.

Apesar das críticas e dos questionamentos legais, Sunak vinha pressionando e gastando capital político para aprovação na tentativa de explorar o sentimento anti-imigração no momento em que as pesquisas apontam a derrota dos conservadores na eleição. A discussão expôs divergências dentro do próprio partido, com os moderados alertando que o projeto de lei foi longe demais, enquanto a linha-dura reclamava que não foi longe o suficiente.