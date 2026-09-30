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Parque de diversões fecha montanha-russa após mais de 100 relatos de lesões cerebrais

Atração X2 que chega a 122 km/h e tem assentos que giram 360° já foi relacionada a ferimentos graves, hospitalizações e duas mortes

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:53

Parque de diversões na Califórnia
Parque de diversões na Califórnia Crédito: Shutterstock

Uma montanha-russa do parque Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, nos Estados Unidos, será fechada permanentemente após mais de 100 visitantes relatarem ter sofrido lesões cerebrais durante passeios na atração. A decisão envolve a X2, conhecida pela alta velocidade e pelos assentos que giram 360 graus durante o percurso. 

A atração atinge até 122 km/h e o percurso dura pouco mais de dois minutos. Segundo o parque, cerca de 16 milhões de pessoas já andaram na X2 desde que ela foi reaberta, em 2008.

O diretor do Six Flags Magic Mountain afirmou, em comunicado, que a montanha-russa passou por diversos testes de segurança. Mesmo assim, o parque decidiu desativá-la. Segundo ele, a segurança dos visitantes é uma prioridade e a empresa leva a sério situações que possam afetar a confiança do público.

A X2 tem um histórico de problemas. A atração foi inaugurada em 2002 com o nome X, mas precisou ser fechada poucos meses depois para reparos relacionados ao projeto. Em 2007, voltou a ser interditada para a substituição dos carrinhos por modelos mais leves. No ano seguinte, foi reaberta com o nome X2.

Jovem perdeu movimentos após passeio em montanha-russa

Júlia Bossoni por Reprodução
Montanha russa Montezum por Divulgação
Júlia Bossoni perdeu movimentos após andar em brinquedo por Reprodução
1 de 3
Júlia Bossoni por Reprodução

Relatos de ferimentos

A CNN havia identificado, em agosto, mais de dez registros de ferimentos graves e hospitalizações associados à montanha-russa ao longo de aproximadamente duas décadas. Dois desses casos terminaram em mortes.

Em um deles, um homem de 22 anos perdeu a consciência depois de sair da atração, caiu e morreu pouco depois. A família entrou com uma ação judicial contra o parque e chegou a um acordo em agosto.

Em outro caso, uma mulher de 28 anos sofreu uma hemorragia cerebral após andar na montanha-russa e morreu posteriormente.

Além dos casos já documentados, um escritório de advocacia que move ações civis contra o parque afirma ter sido procurado por cerca de 400 pessoas que atribuem diferentes ferimentos à X2. Segundo os advogados, alguns dos pacientes precisaram passar por cirurgias cerebrais de emergência.

As alegações, porém, partem dos próprios visitantes e de seus representantes legais. A CNN informou que não conseguiu verificar de forma independente as mais de 100 novas denúncias apresentadas nos últimos dois anos.

Nova atração

O Six Flags anunciou que uma nova montanha-russa será inaugurada no Magic Mountain no próximo ano. Batizada de Thrill Glider, a atração terá mais de um quilômetro de trilhos com curvas, giros e descidas construídos na encosta da montanha, segundo o parque.

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Tags:

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