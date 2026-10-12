BUSCAS

Passageira de cruzeiro cai de navio na Grécia e passa 20 horas no mar até ser resgatada

Mulher de 44 anos foi encontrada consciente dentro de um salva-vidas a cerca de 130 quilômetros de uma ilha grega; luz do equipamento ajudou a localizar a sobrevivente

Mariana Rios

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:17

Natural de El Salvador, a mulher estava a bordo do Odyssey of the Seas, da Royal Caribbean Crédito: Divulgação/Royal Caribbean

Uma passageira de 44 anos foi resgatada com vida após passar cerca de 20 horas no mar Jônico, na Grécia, depois de pular do navio de cruzeiro em que viajava. Segundo a guarda-costeira grega, ela afirmou que tomou a decisão porque queria desembarcar.

Natural de El Salvador, a mulher estava a bordo do Odyssey of the Seas, da Royal Caribbean, que seguia de Mykonos, na Grécia, para Nápoles, na Itália, quando o incidente ocorreu, na manhã de sexta-feira (9).

Como é viajar em um cruzeiro da Disney pelo Caribe 1 de 19

A sobrevivente foi localizada na madrugada de sábado (10), a cerca de 70 milhas náuticas - aproximadamente 130 quilômetros - a sudoeste da ilha grega de Zakynthos. Ela estava consciente dentro de um salva-vidas circular quando foi encontrada pela tripulação do navio de carga MSC Rossella III, que participava das buscas.

A luz intermitente presa ao equipamento de flutuação ajudou a chamar a atenção da tripulação e permitiu identificar a localização da mulher em meio à escuridão. A guarda-costeira foi acionada para concluir o resgate.

Após ser retirada do mar, a passageira recebeu os primeiros socorros a bordo de uma embarcação de salvamento. Em seguida, foi levada ao porto de Katakolo, na região oeste do Peloponeso, e encaminhada a um hospital na cidade de Pyrgos para exames e observação médica.

Relatos de outros passageiros publicados na internet indicaram que ela recebeu tratamento contra hipotermia e conseguiu caminhar depois de chegar à terra firme. As autoridades, no entanto, não divulgaram detalhes adicionais sobre seu estado de saúde.

Buscas mobilizaram outros navios

A operação começou na sexta-feira, após as autoridades serem informadas de que uma passageira havia caído no mar. Duas embarcações da guarda-costeira, um helicóptero da Força Aérea grega e navios mercantes que navegavam pela região participaram das buscas. O próprio cruzeiro também alterou sua rota para ajudar a localizar a mulher.

Segundo o site especializado em assuntos marítimos Marine Insight, o Odyssey of the Seas cancelou a parada prevista em Nápoles e seguiu em direção a Civitavecchia, na Itália, após passar horas auxiliando nas operações.

Em comunicado divulgado antes da confirmação do resgate, o grupo Royal Caribbean informou que havia iniciado imediatamente as buscas e que trabalhava em conjunto com as autoridades. A empresa também afirmou que oferecia apoio aos familiares da passageira.