Passageira tenta expulsar brasileiro de metrô em Portugal; vídeo

Uma passageira foi filmada tentando expulsar o MC brasileiro "KMZ do Vagão" de um metrô em Portugal. O registro, compartilhado nas redes sociais pelo MC John Carlos, teria ocorrido no último dia 19.



No vídeo é possível ver que a mulher aponta o dedo para o brasileiro, enquanto ele segue rimando. O pedido dela é que ele desligue a caixa de som enquanto aponta para um dos avisos do metrô que claramente diz que são proibidas apresentações no local.