BATERIA PORTÁTIL

Passageiro fica ferido após power bank pegar fogo e avião precisa retornar após horas sobre o Atlântico

Dispositivo era carregado durante o voo da companhia aérea holandesa KLM entre Amsterdã e Curaçao

Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:15

Voo KL735, com 322 passageiros, já estava sobre o oceano Atlântico quando o power bank pegou fogo na classe executiva Crédito: Reprodução/X

Um power bank que pegou fogo durante um voo da companhia aérea KLM entre Amsterdã e Curaçao obrigou o avião a retornar à Holanda na quinta-feira (17). O dispositivo pertencia, segundo fontes ouvidas pelo portal de notícias RTL Nieuws, ao ex-presidente-diretor da companhia aérea Camiel Eurlings, que sofreu ferimentos leves no incidente. A KLM, porém, não confirmou a identidade do passageiro.

O voo KL735, com 322 passageiros, já estava sobre o oceano Atlântico quando o power bank pegou fogo na classe executiva. Uma passageira que estava próxima a Eurlings disse à RTL Nieuws que o aparelho estava sendo carregado no momento em que ocorreu o incidente. Segundo o relato, houve uma explosão seguida de chamas que atingiram a área acima do assento.

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A tripulação conseguiu apagar o fogo rapidamente, mas os danos provocados pelo incidente levaram o comandante a decidir pelo retorno ao Aeroporto Schiphol, em Amsterdã. O avião pousou por volta das 20h40, depois de cerca de 11 horas de viagem entre ida e volta. Os 322 passageiros passaram a noite em um hotel pago pela KLM e seguiram para Curaçao, ilha caribenha que é um país autônomo dentro do Reino dos Países Baixos, em outra aeronave na manhã seguinte.

Por que power banks são um risco em aviões?

O episódio chama atenção para as regras cada vez mais rígidas envolvendo baterias portáteis. Power banks utilizam baterias de íons de lítio, que podem superaquecer e, em determinadas circunstâncias, entrar em um processo conhecido como thermal runaway, no qual o aumento da temperatura desencadeia uma reação em cadeia dentro da bateria.

De acordo com a NOS, principal organização jornalística do sistema público dos Países Baixos, vibrações também podem contribuir para o problema. O especialista em baterias Erik Kelder explica que quedas ou exposição a muitas vibrações podem deslocar componentes internos e facilitar um superaquecimento, seguido de incêndio ou explosão. A altitude do avião, por si só, não altera o funcionamento do power bank.

Por esse motivo, as regras internacionais foram reforçadas em março pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO). Atualmente, os passageiros podem levar no máximo dois power banks, que devem permanecer na bagagem de mão e ao alcance do passageiro. Eles não podem ser transportados na bagagem despachada. No caso da KLM, também é proibido usar ou carregar o equipamento durante o voo.

A recomendação de manter o aparelho acessível tem uma razão prática: caso uma bateria comece a aquecer, soltar fumaça ou pegar fogo, a tripulação precisa conseguir identificar e combater o problema rapidamente. A própria KLM informou que ainda investiga o incidente e avalia, a partir das conclusões, se suas regras para power banks precisam ser revistas.

O caso não é isolado. A NOS informa que a Inspeção de Meio Ambiente e Transporte da Holanda (ILT) recebe entre uma e duas notificações por mês sobre power banks ou cigarros eletrônicos que apresentam superaquecimento a bordo de aeronaves. Em outro voo da KLM, no ano passado, uma bateria portátil superaqueceu dentro de uma mochila e provocou fumaça na cabine durante uma viagem entre São Paulo e Amsterdã.

As regras, no entanto, não são idênticas em todas as companhias. Enquanto a KLM proíbe o uso e o carregamento do power bank durante o voo, a Transavia, sua companhia aérea subsidiária, permite essas práticas. Algumas empresas adotam restrições ainda mais severas: a Emirates, por exemplo, proibiu completamente o transporte desses dispositivos a bordo.