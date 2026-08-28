JUSTIÇA

Passageiro morre após turbulência em voo e viúva processa companhia aérea

Geoff Kitchen, de 73 anos, não resistiu após o avião despencar durante uma forte turbulência em 2024; Linda Kitchen sofreu fraturas na coluna e ficou na UTI

Mariana Rios

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20:07

Linda Kitchen, 74 anos, e marido dela, Geoff Kitchen, 73, morto durante o voo: casados por 52 anos Crédito: Reprodução

A viúva de um britânico que morreu durante uma forte turbulência em um voo da Singapore Airlines entrou com uma ação judicial contra a companhia aérea. Linda Kitchen, de 74 anos, também ficou gravemente ferida no episódio, ocorrido em maio de 2024.

O marido dela, Geoff Kitchen, de 73 anos, morreu depois que o voo SQ321, que seguia de Londres para Singapura, sofreu uma queda brusca durante uma turbulência sobre Mianmar. Segundo o relato de Linda ao jornal britânico The Independent, o avião pareceu despencar repentinamente, fazendo com que passageiros e objetos fossem lançados pela cabine.

Passageiro morto em voo da Singapore Airlines: viúva processa companhia após turbulência 1 de 4

“Foi tão grave; parecia que a aeronave estava caindo”, relatou Linda ao The Independent. Ela contou que caiu para trás e para o lado e sentiu dores. Geoff caiu sobre ela e ficou preso contra o apoio do assento. Outros passageiros conseguiram ajudá-lo, e um médico que estava a bordo iniciou uma reanimação cardiopulmonar (RCP), mas ele não sobreviveu.

Linda sofreu fraturas na coluna e precisou ser internada em uma unidade de terapia intensiva. Ela foi transferida de volta ao Reino Unido 10 dias depois para continuar o tratamento. Segundo a reportagem, a família recebeu a confirmação da morte de Geoff enquanto Linda ainda estava no hospital.

O caso foi levado ao Tribunal Superior britânico. Há duas ações apresentadas pela família: uma em nome de Linda e outra também em seu nome, representando o espólio de Geoff. A família ainda aguarda a realização de uma investigação do legista sobre a morte.

A advogada Anthe Korelidou, que representa Linda, afirmou que a família busca uma investigação detalhada para esclarecer as circunstâncias do episódio. A Singapore Airlines informou ao The Independent que não poderia comentar o caso enquanto os processos estiverem em andamento.

O voo transportava 211 passageiros e 18 tripulantes. Após a turbulência, a aeronave foi desviada e fez um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia. Imagens feitas após o incidente mostraram danos no interior da cabine e objetos espalhados pelo chão.

Em julho de 2024, a Singapore Airlines havia informado ao The Independent que adotara uma abordagem mais cautelosa para lidar com turbulências durante os voos após o episódio.

Linda e Geoff Kitchen estavam casados havia 52 anos. Ele também deixou dois filhos do casal, de 48 e 45 anos, e quatro netos.