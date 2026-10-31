INDONÉSIA

‘Peixe do fim do mundo’ de quatro metros aparece morto em praia e reacende medo de tsunami e outros desastres

Estudo japonês analisou 336 aparições de peixes de profundidade e não identificou relação consistente com terremotos

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:39

Peixe foi encontrado em praia Crédito: Reprodução / X / Mas Annadwi

Visitantes que acamparam na Pink Beach, no leste da ilha de Lombok, na Indonésia, encontraram um peixe-remo de aproximadamente quatro metros na praia. Conhecida popularmente como “peixe do fim do mundo” ou “peixe do juízo final”, a espécie voltou a despertar atenção pela aparência e pela crença de que sua presença perto da costa anunciaria desastres naturais.

Segundo autoridades locais, o animal foi localizado por volta das 7h30 e depois retirado da praia pelo grupo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem e várias crianças carregando o corpo do peixe.

[25/08/2026] :: Seekor Ikan Oarfish (Regalecus Glesne) atau Ikan Sabuk dengan panjang ± 4 meter ditemukan terdampar di Pantai Pink 3 Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur - NTB. === @Mas_Annadwi Video :: Laporan Masyarakat. *** https://t.co/RSH99RP9RM — Mas Annadwi (@PostMKG) August 25, 2026

O registro de 2026 reacendeu especulações que acompanham a espécie há gerações. No entanto, uma pesquisa japonesa publicada em 2019 não encontrou uma relação consistente entre aparições de peixes de águas profundas e a ocorrência de terremotos.

Para testar essa associação, Yoshiaki Orihara e sua equipe reuniram informações de jornais, trabalhos acadêmicos e museus marinhos. O levantamento abrangeu 336 registros de oito espécies de peixes de profundidade, feitos entre 1928 e 2011.

Os cientistas procuraram terremotos de magnitude igual ou superior a 6 que tivessem ocorrido nos 30 dias seguintes a cada aparição, em um raio de até 100 quilômetros do local onde o animal havia sido encontrado. Apenas um episódio correspondeu a esses critérios.

‘Peixe do fim do mundo’: conheça a espécie rara que alimenta lendas sobre desastres naturais 1 de 5

A análise levou os pesquisadores a concluir que os registros não apresentavam uma associação consistente no tempo e no espaço com os tremores. Por isso, o folclore não teria utilidade prática para prever desastres ou reduzir seus impactos.

A fama do peixe-remo tem raízes na tradição japonesa, na qual ele é chamado de ryūgū no tsukai, expressão traduzida como “Mensageiro do Palácio do Deus do Mar”. Sua aparição passou a ser interpretada popularmente como um aviso de terremotos e tsunamis.

Relatos de animais encontrados antes de grandes abalos ajudaram a fortalecer a crença e alimentaram a hipótese de que eles perceberiam alterações causadas pela atividade sísmica submarina. Os resultados do estudo, porém, apontam para a chamada correlação ilusória: a tendência de estabelecer uma ligação entre dois acontecimentos raros quando eles coincidem.