DÚVIDA

Perito contesta laudo oficial e diz ver sinais de homicídio na morte de Jeffrey Epstein

Especialista britânico diz ter identificado sinais de estrangulamento e agressões em fotos e documentos da autópsia

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:48

Jeffrey Epstein Crédito: Reprodução

Um perito forense britânico afirmou que Jeffrey Epstein, financista acusado de tráfico sexual, pode ter sido vítima de homicídio, e não de suicídio, como concluiu a investigação oficial sobre sua morte. A avaliação foi apresentada pelo professor Michael Freeman, que analisou fotografias e documentos da autópsia realizada em Nova York.

Em entrevista ao programa Newsnight, da BBC, Freeman disse ter encontrado evidências de lesões que, em sua interpretação, seriam compatíveis com estrangulamento. O especialista considera que o cenário mais provável é que Epstein tenha sido sufocado por trás, com a utilização de um laço.

Entre os elementos que chamaram a atenção do professor estão uma hemorragia profunda no ombro esquerdo e ferimentos que, segundo ele, apresentam características semelhantes às de golpes no rosto. As marcas identificadas no pescoço também foram consideradas relevantes para sua avaliação.

Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein 1 de 10

Freeman destacou a presença de marcas de unhas acima da marca deixada pelo laço. "Seriam compatíveis com estrangulamento, especialmente por trás. E com a tentativa da vítima de tentar remover o laço do pescoço", afirmou.

O perito também questionou a compatibilidade entre os ferimentos registrados e a posição em que o corpo foi encontrado na cela. "As lesões e a forma como o corpo foi encontrado não combinam. Então só resta uma explicação, e é que a morte foi resultado de um homicídio", declarou.

Apesar da conclusão, Freeman ressaltou que não tem elementos para apontar possíveis responsáveis. Questionado sobre quem poderia ter matado Epstein, respondeu que não tem "nenhuma ideia". "Isso não é algo sobre o qual eu tenha opinião. Isso não faz parte de nenhuma investigação que eu tenha feito", acrescentou.

Laudo oficial apontou suicídio

A avaliação de Freeman contraria a conclusão divulgada pelas autoridades americanas em 2019. Na ocasião, a autópsia determinou que Epstein morreu por suicídio, por enforcamento.

O médico-legista responsável pelo exame informou ao Departamento de Justiça que os ferimentos eram mais compatíveis com enforcamento. Segundo ele, também não foram identificados sinais de lesões defensivas que seriam esperados em situações de estrangulamento.

Barbara Sampson, que ocupava o cargo de chefe dos médicos-legistas de Nova York na época, também defendeu publicamente o resultado. "Eu mantenho firmemente nossa determinação sobre a causa e a forma da morte do sr. Epstein", declarou.

Freeman, por sua vez, afirma que realizou o trabalho de maneira independente e sem receber pagamento. O material utilizado na análise foi fornecido por Mark Epstein, irmão do financista, que há anos questiona a versão oficial e sustenta que Jeffrey foi assassinado.

Veja os e-mails de Jeffrey Epstein divulgados nesta quarta (12) 1 de 3

Especialista não examinou o corpo

A pesquisa foi baseada exclusivamente em fotografias e documentos do Instituto Médico-Legal de Nova York. Freeman não teve acesso ao corpo de Epstein e apresentou os resultados em Londres, acompanhados da publicação dos arquivos utilizados no estudo.

O próprio professor reconheceu que o trabalho ainda não passou por revisão por pares, etapa de avaliação científica feita por outros especialistas da área.

Questionado sobre o risco de suas conclusões alimentarem teorias conspiratórias em torno do caso, Freeman defendeu que as evidências sejam examinadas por outros profissionais. "Eu tenho o luxo de poder dizer: não acreditem na minha palavra, deixem todo mundo olhar", afirmou.

Epstein foi encontrado morto em 10 de agosto de 2019, no Metropolitan Correctional Center, em Nova York, onde estava preso enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Uma investigação do Departamento de Justiça sobre as circunstâncias da morte relatou que o funcionário responsável por encontrá-lo chamou outro agente, retirou o corpo da posição em que estava e tentou realizar manobras de reanimação.