GUINNESS WORLD RECORDS

Personal trainer quebra recorde mundial após levantar peso maior que o Cristo Redentor

Britânico levantou cerca de 822.242 kg durante 24 horas em dezembro do ano passado

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 18:18

Daniel Mulligan, do Reino Unido, conquistou o recorde de maior quantidade de peso levantado no levantamento terra em 24 horas (masculino) Crédito: Reprodução/ Guinness World Records

O personal trainer Daniel Mulligan, de 32 anos, se tornou o detentor do recorde mundial de maior quantidade de peso levantado no levantamento terra em 24 horas, na categoria masculina. Para alcançar a marca reconhecida pelo Guinness World Records, ele levantou cerca de 822.242 kg em dezembro do ano passado, quantidade superior ao peso estimado do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de 635 mil kg.

Durante as 24 horas da tentativa, Daniel realizou 11.749 repetições, o que equivale a aproximadamente oito por minuto.

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Antes da marca alcançada pelo britânico, o recorde pertencia a Nick Riding, que levantou 580.220 kg em 2022. De acordo com uma publicação do Guinness World Records, Daniel, que também é britânico, sempre quis conquistar um recorde mundial, mas foi motivado ainda por outras questões pessoais.

“Eu sou bom em levantamento terra e tenho muita resistência, mas quando meu amigo foi diagnosticado com câncer, isso me incentivou a encontrar algo grande o suficiente para motivar doações. Quebrar um recorde do Guinness World Records levantando peso por 24 horas pareceu grande o suficiente, para dizer o mínimo”, disse.

O esforço de Daniel arrecadou cerca de 7 mil libras esterlinas para a Macmillan Cancer Support, instituição de caridade que presta assistência ao amigo dele.

O personal trainer passou por cinco meses de preparação antes de quebrar o recorde, enfrentando dores causadas pelas mãos cheias de bolhas e por uma pequena hérnia, que precisou controlar para conseguir seguir com o objetivo.