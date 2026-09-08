GUINNESS WORLD RECORDS

Personal trainer quebrou recorde mundial ao levantar peso maior que o Cristo Redentor para ajudar amiga com câncer

Britânico levantou cerca de 822.242 kg durante 24 horas em dezembro do ano passado

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00

Daniel Mulligan, do Reino Unido, conquistou o recorde de maior quantidade de peso levantado no levantamento terra em 24 horas (masculino) Crédito: Reprodução/ Guinness World Records

Novo dono do recorde mundial de maior quantidade de peso levantado no levantamento terra em 24 horas, na categoria masculina, o personal trainer Daniel Mulligan, de 32 anos, embarcou na tentativa de entrar para o Guinness World Records para ajudar uma amiga diagnoticada com câncer.

Para alcançar a marca, Daniel levantou cerca de 822.242 kg em dezembro do ano passado, quantidade superior ao peso estimado do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de 635 mil kg. O esforço de Daniel arrecadou cerca de 7 mil libras esterlinas para a Macmillan Cancer Support, instituição de caridade que presta assistência ao amigo dele. As doações ocorreram durante as 24 horas de levantamento.

“Eu sou bom em levantamento terra e tenho muita resistência, mas quando minha amiga foi diagnosticada com câncer, isso me incentivou a encontrar algo grande o suficiente para motivar doações. Quebrar um recorde do Guinness World Records levantando peso por 24 horas pareceu grande o suficiente, para dizer o mínimo”, disse.

Durante as 24 horas da tentativa, Daniel realizou 11.749 repetições, o que equivale a aproximadamente oito por minuto.

Personal trainer quebra recorde mundial após levantar peso maior que o Cristo Redentor 1 de 7

Antes da marca alcançada pelo britânico, o recorde pertencia a Nick Riding, que levantou 580.220 kg em 2022. De acordo com uma publicação do Guinness World Records, Daniel, que também é britânico, sempre quis conquistar um recorde mundial, mas foi motivado ainda por outras questões pessoais.

O personal trainer passou por cinco meses de preparação antes de quebrar o recorde, enfrentando dores causadas pelas mãos cheias de bolhas e por uma pequena hérnia, que precisou controlar para conseguir seguir com o objetivo.