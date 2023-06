Pescadores fisgam peixe de 280 quilos, mas perdem prêmio de R$ 17 milhões

Um grupo de pescadores realizou o feito de pescar um peixe marlim-azul de 280 quilos, no último domingo (18), nos Estados Unidos. O exemplar garantiria aos tripulantes do barco Sensation um prêmio de aproximadamente R$ 17 milhões, mas o caso teve uma reviravolta.



Durante a inspeção do marlim-azul, os juízes encontraram sinais de mordidas, o que confugurou que o peixe estava "mutilado", provocando a desclassificação.



De acordo com a International Game Fish Association, um peixe é inelegível para ganhar se sofrer danos "causados por tubarões, outros peixes, mamíferos ou hélices que removem ou penetram na carne".