RESERVA ALIMENTAR

Pesquisadores alertam: estoque de comida em casa deve durar 8 dias

Estudo encomendado pelos Países Baixos aponta risco de falta de alimentos em supermercados em caso de ataques cibernéticos, eventos climáticos extremos ou guerra

Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:56

Ataque cibernético contra o sistema logístico dos supermercados, condições climáticas extremas ou uma guerra podem provocar problemas no abastecimento Crédito: Reprodução/NOS

Ter comida suficiente em casa para três dias pode não ser o bastante em uma situação de emergência. Pesquisadores do Instituto Clingendael e da Universidade Erasmus, nos Países Baixos, recomendam que a população mantenha uma reserva de alimentos para oito dias.

A recomendação consta de um estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura do país e divulgado pelo NOS, emissora pública dos Países Baixos. Segundo os pesquisadores, a cadeia de abastecimento de alimentos opera com estoques reduzidos e poderia sofrer interrupções rapidamente em uma situação de crise.

O que deve ter um kit de emergência 1 de 5

Um ataque cibernético contra o sistema logístico dos supermercados, condições climáticas extremas ou uma guerra poderiam provocar problemas no abastecimento. De acordo com o estudo, as prateleiras dos supermercados poderiam começar a ficar vazias em dois ou três dias após uma interrupção significativa na cadeia de distribuição.

Por isso, os pesquisadores defendem que a reserva doméstica passe de três para oito dias. A orientação é priorizar alimentos não perecíveis, calóricos e que possam ser consumidos diretamente, como alimentos enlatados, especialmente em situações de falta de energia, quando preparar uma refeição quente pode ser difícil.

Estoques nos supermercados

O estudo também propõe que supermercados e fornecedores mantenham uma quantidade mínima de alimentos armazenada como reserva de emergência. A ideia é que esse estoque funcione como uma espécie de estoque regulador, sendo renovado continuamente conforme os produtos são vendidos, para evitar desperdícios.

Os pesquisadores argumentam que manter grandes quantidades de alimentos estocados pelo governo não seria a melhor solução, já que parte dos produtos poderia estragar. Em vez disso, sugerem que o poder público estabeleça acordos com empresas para a manutenção dessas reservas e ofereça uma compensação financeira.

Dependência do exterior

Apesar de os Países Baixos serem um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, o país depende de outras nações para produtos importantes para a cadeia de alimentos, como soja usada na alimentação animal, fertilizantes e combustíveis.

Em uma crise prolongada, a produção de aves e suínos poderia ser reduzida rapidamente. Os pesquisadores não apontam risco imediato de fome, mas alertam para a possibilidade de escassez de determinados produtos, aumento expressivo dos preços e tensão social.

A recomendação oficial do governo holandês, porém, continua sendo a de ter em casa alimentos e água suficientes para 72 horas. O kit de emergência oficial inclui, entre outros itens, água, alimentos de longa duração, lanterna, rádio, medicamentos e dinheiro em espécie.

Estratégia nacional

Em dezembro de 2024, o governo dos Países Baixos passou a tratar de forma mais explícita a preparação doméstica como parte da estratégia de resiliência nacional. A orientação para que a população esteja preparada para passar 72 horas em uma situação de emergência foi consolidada na campanha nacional lançada em 2025.