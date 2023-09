Pianista de 14 anos tem mãos e pés amputados após doença similar à gripe

Um pianista de 14 anos dos EUA teve mãos e pés amputados depois que uma doença semelhante à gripe provocou nele uma reação imunológica.



Mathias Uribe, que mora no Tennessee, nos EUA, começou a sentir sintomas similares ao de um resfriado em junho. Sem melhoras, ele foi parar na emergência, onde médicos o diagnosticaram com síndrome do choque tóxico. Essa doença acontece quando uma infecção libera toxinas na corrente sanguínea.



Os pulmões do jovem começaram a falhar e ele precisou ser colocado em uma máquina de suporte a vida. O corpo do adolescente tinha dificuldade em bombear o sangue como deveria e a pele dele apodreceu nas extremidades. Diante do quadro de gangrena, ele teve os quatro membros amputados.