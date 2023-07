Piloto de avião terá de pagar multa após aparecer bêbado para conduzir 267 passageiros

Um piloto de avião, da companhia aérea United Airlines, terá de pagar uma multa equivalente a R$ 24 mil após aparecer bêbado para pilotar. A viagem era de Paris até Dallas, nos Estados Unidos, mas o profissional de 63 anos não decolou.



Segundo informações do jornal New York Post, Henry W. ficará um ano sem pilotar, além de seis meses de restrição de locomoção. Na época, ele foi flagra com um nível de álcool no sangue de 0,132%, número três vezes maior que o limite legal permitido pela Federal Aviation Administration para pilotos na Europa.