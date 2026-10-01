Piloto, encanador e dentista: quem ajudou a salvar voo após ataque de copiloto

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Mariana Rios
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:52
Um piloto gravemente ferido, um encanador que assumiu os controles da aeronave por alguns instantes e um dentista que prestou os primeiros socorros estão entre as pessoas que ajudaram a evitar uma tragédia no voo da FlyDubai que seguia de Dubai para Tel Aviv na manhã de quarta-feira (30).
O avião levava 174 pessoas quando um dos pilotos, cidadão de Omã, esfaqueou o colega Smit Machchhar dentro da cabine. Em seguida, em uma aparente tentativa de derrubar a aeronave, o jato perdeu quase 4,3 mil metros de altitude em cerca de 30 segundos.
Mesmo gravemente ferido, Machchhar conseguiu acionar o mecanismo que destravou a porta da cabine. Passageiros e tripulantes entraram no local e ajudaram a dominar o agressor. Outros pilotos que estavam fora de serviço assumiram os controles e estabilizaram a aeronave, que acabou pousando em segurança na Arábia Saudita.
Copiloto tentou derrubar avião que ia para Israel
Natural de Mumbai, na Índia, Smit Machchhar estava caído no chão da cabine e coberto de sangue depois de ser esfaqueado pelo copiloto quando conseguiu destravar a porta.
A ação permitiu que passageiros e tripulantes entrassem na cabine e contivessem o agressor. Machchhar foi posteriormente elogiado pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que afirmou que a coragem do piloto ajudou a salvar centenas de vidas.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também destacou a reação de Machchhar, que, mesmo esfaqueado e gravemente ferido, conseguiu resistir e abrir a porta.
Machchhar passou por uma cirurgia na Arábia Saudita e estava em condição estável, segundo autoridades indianas. Ele vive com a esposa e os dois filhos, de 7 e 2 anos.
O piloto treinou durante 18 meses, entre 2008 e 2009, na Mainland Air, na Nova Zelândia. Em um podcast no ano passado, contou que não pretendia inicialmente seguir carreira na aviação. Ele havia se preparado para trabalhar no negócio têxtil da família, mas mudou de planos aos 19 anos, depois de participar de um seminário sobre aviação.
Yaniv Hayoun estava entre os passageiros que conseguiram entrar na cabine durante o ataque. Segundo seu relato ao primeiro-ministro israelense, a situação era especialmente difícil porque Machchhar estava gravemente ferido e caído próximo à porta.
Hayoun contou que, durante a confusão, chegou a assumir os controles da aeronave.
“Eu pulei para trás, agarrei os controles e comecei a puxar as alavancas”, relatou, explicando que tentou reproduzir o que havia visto em programas de televisão.
Outros tripulantes assumiram os controles em seguida. Segundo outro passageiro, Almog Itali, havia dois pilotos de reserva a bordo, que deveriam operar o voo seguinte. Um deles entrou na cabine, assumiu o comando e estabilizou o avião antes do pouso na Arábia Saudita.
O dentista israelense Shota Musaev também correu para a cabine depois de ouvir os gritos. Ao entrar, encontrou o agressor sobre Machchhar, que estava sendo esfaqueado.
Musaev contou à CNN que se concentrou inicialmente em socorrer o piloto. Segundo ele, Machchhar havia perdido muito sangue e apresentava cortes profundos nas mãos e na cabeça.
O dentista afirmou que a pressão arterial do piloto havia despencado e que temeu que ele não sobrevivesse.
Além de prestar os primeiros socorros, Musaev participou da contenção do agressor. Segundo seu relato à imprensa israelense, ele ajudou a imobilizá-lo com fios de fones de ouvido e abraçadeiras plásticas.
Depois que o homem foi dominado, outros tripulantes conseguiram estabilizar a aeronave e conduzi-la até a Arábia Saudita, onde o voo pousou em segurança.