PÂNICO

Piloto esfaqueado: o que se sabe sobre suposta tentativa de ataque terrorista em voo a Israel

Caso ocorreu nesta quarta-feira (30)

Estadão

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:54

Voo para Israel é desviado após briga com confronto físico entre pilotos dentro da cabine Crédito: Reprodução / TV Globo

Autoridades israelenses investigam uma suposta tentativa de ataque terrorista dentro de um avião comercial que levava cerca de 160 passageiros para Israel. Um piloto foi esfaqueado durante o voo. A aeronave emitiu sinal de emergência generalizada, mudou abruptamente de rota e pousou na Arábia Saudita. Veja o que se sabe sobre o caso:

O que aconteceu?

Uma briga entre pilotos de um avião comercial que viajava dos Emirados Árabes Unidos para Israel forçou a aeronave a fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita. O episódio gerou preocupações sobre um possível sequestro da aeronave, que transportava dezenas de israelenses, e levou Israel a enviar aviões de guerra.

Aproximadamente duas horas e meia após decolar de Dubai, o avião emitiu um alerta de emergência. O voo desceu abruptamente de 33 000 pés para 17.000 pés (cerca de 10.000 metros para 5.100 metros) em um minuto, antes de fazer um círculo errático próximo à fronteira jordaniana e finalmente pousar em Tabuk cerca de uma hora depois, de acordo com o Flightradar24.

Quantas pessoas estavam a bordo?

Autoridades israelenses disseram que a aeronave transportava entre 160 e 180 passageiros.

Quem ficou ferido e o que causou a briga?

Um oficial israelense disse à Associated Press que uma briga começou entre dois pilotos, e um deles foi esfaqueado.

O Aeroporto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Tabuk, disse em comunicado que o capitão e o primeiro oficial da aeronave ficaram feridos e foram levados para um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A polícia também investiga o que teria motivado a briga.

O que dizem as autoridades?

O gabinete do premiê Binyamin Netanyahu afirmou que a situação estava sob controle e que Israel estava trabalhando para trazer os passageiros de volta para casa. "A tripulação foi interrogada como parte da investigação", acrescentou um funcionário regional, sem informar se alguém foi detido.

O primeiro-ministro alertou nos últimos dias sobre ameaças de segurança não especificadas e crescentes. O país está a poucos dias de marcar o aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, a semanas das eleições e segue envolvido em múltiplos conflitos nos últimos três anos.

Por que há suspeita de sequestro e ataque terrorista?

Israelenses foram alvo de uma série de sequestros e ataques a aviões perpetrados por militantes palestinos nas décadas de 1960 e 1970. Israel não sofre um sequestro há décadas, mas mantém um dos sistemas de segurança aeroportuária mais rigorosos do mundo, inclusive em voos com destino a Israel.

O pouso de emergência na Arábia Saudita não foi o primeiro de um avião transportando israelenses para casa. O reino não mantém relações diplomáticas formais com Israel, mas encerrou sua antiga proibição de voos israelenses sobre seu território em 2022. Desde então, a Arábia Saudita coordenou diversos pousos de emergência para passageiros israelenses, incluindo em 2023, quando um avião apresentou uma falha elétrica .

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram um destino de férias popular para turistas israelenses desde que os países normalizaram as relações em 2020. A FlyDubai é a companhia aérea de baixo custo irmã da Emirates.

O que dizem os passageiros?

Passageiros que estavam a bordo do voo da FlyDubai relataram à imprensa internacional as cenas de pânico e horror vividas nesta quarta-feira, 30.

Imagens da cabine de comando divulgadas pela mídia israelense mostraram dois pilotos feridos e sangrando, enquanto um passageiro afirma que um dos pilotos esfaqueou o outro.

"Estamos protegendo o piloto que foi atacado; estamos aqui para que ninguém passe pela porta", ele diz.

Em entrevista à emissora BBC, a mãe de uma passageira, disse que a filha relatou que ouviu gritos dentro do avião e, na sequência, viu um homem pegar uma faca e jogar o piloto no chão. "Havia sangue por toda parte", descreveu.

Segundo o jornal israelense Haaretz, outro passageiro foi filmado em um vídeo gravado dentro do avião com sangue no corpo

"Estamos aqui, em um voo, e acabamos de subjugar os terroristas. Estamos nos aproximando do pouso", disse ele.

"Quem puder me ouvir: precisamos de ajuda. Provavelmente vamos pousar em Tabuk, em algum lugar da Arábia Saudita. Todos no avião estão sãos e salvos, exceto o piloto. Precisamos de ajuda "

Passageiros do voo disseram ainda que os pilotos perderam o controle da aeronave antes que outros passageiros invadissem a cabine de comando.

"Os passageiros começaram a gritar. Então o avião começou a balançar de um lado para o outro. Entendemos que os pilotos haviam perdido o controle porque um deles havia sido esfaqueado. Ele estava gravemente ferido. O avião simplesmente começou a descer rapidamente. Foi muito assustador", contou um passageiro ao Haaretz.