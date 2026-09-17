DROGAS

Polícia apreende 100 mil comprimidos de ecstasy com rosto de ex-ditador líbio

Droga foi encontrada dentro de uma van Renault Master

Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:41

100 mil comprimidos de ectasy com rosto de Gaddafi estavam escondidos em uma van Renault Master Crédito: Wikicommons e Agência Estatal de Notícias da Líbia (LANA)

Cerca de 100 mil comprimidos de ecstasy com a imagem do ex-líder líbio Muammar Gaddafi (1942–2011) foram apreendidos em Trípoli, na Líbia. A carga chegou ao país por via marítima, após passar por um país europeu não identificado, e estava escondida em uma van Renault Master.

A apreensão ocorreu no sábado (12), segundo informações divulgadas pelo Aparato de Dissuasão para o Combate ao Terrorismo e ao Crime Organizado, conhecido como Rada. Os agentes afirmaram ter recebido informações sobre uma rede criminosa que transportava drogas para distribuição em território líbio.

Os comprimidos tinham o formato do busto de Gaddafi, com roupas características do antigo governante. Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao Ministério Público, segundo a agência de notícias líbia LANA e informações citadas pela Euronews.

Em uma operação separada, realizada em Bengasi, no leste da Líbia, autoridades também apreenderam comprimidos identificados como captagon. Segundo os investigadores, a Síria seria o provável local de fabricação da droga.

O captagon é um estimulante do tipo anfetamínico que se tornou associado ao tráfico de drogas no Oriente Médio durante a guerra civil síria. A Euronews informa que, após a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, instalações de produção em larga escala foram destruídas pelas novas autoridades sírias, embora redes menores de produção e comércio ainda estejam ativas.

Não está claro se os comprimidos com a imagem de Gaddafi apreendidos em diferentes operações na Líbia fazem parte das mesmas redes de produção ou tráfico. Em agosto de 2025, autoridades de Bengasi já haviam apreendido comprimidos com a imagem do ex-líder, posteriormente identificados por peritos como drogas do tipo MDMA.