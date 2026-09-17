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Polícia apreende 100 mil comprimidos de ecstasy com rosto de ex-ditador líbio

Droga foi encontrada dentro de uma van Renault Master

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:41

100 mil comprimidos de ectasy com rosto de Gaddafi estavam escondidos em uma van Renault Master
100 mil comprimidos de ectasy com rosto de Gaddafi estavam escondidos em uma van Renault Master Crédito: Wikicommons e Agência Estatal de Notícias da Líbia (LANA)

Cerca de 100 mil comprimidos de ecstasy com a imagem do ex-líder líbio Muammar Gaddafi (1942–2011) foram apreendidos em Trípoli, na Líbia. A carga chegou ao país por via marítima, após passar por um país europeu não identificado, e estava escondida em uma van Renault Master.

A apreensão ocorreu no sábado (12), segundo informações divulgadas pelo Aparato de Dissuasão para o Combate ao Terrorismo e ao Crime Organizado, conhecido como Rada. Os agentes afirmaram ter recebido informações sobre uma rede criminosa que transportava drogas para distribuição em território líbio.

Os comprimidos tinham o formato do busto de Gaddafi, com roupas características do antigo governante. Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao Ministério Público, segundo a agência de notícias líbia LANA e informações citadas pela Euronews.

Em uma operação separada, realizada em Bengasi, no leste da Líbia, autoridades também apreenderam comprimidos identificados como captagon. Segundo os investigadores, a Síria seria o provável local de fabricação da droga.

O captagon é um estimulante do tipo anfetamínico que se tornou associado ao tráfico de drogas no Oriente Médio durante a guerra civil síria. A Euronews informa que, após a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, instalações de produção em larga escala foram destruídas pelas novas autoridades sírias, embora redes menores de produção e comércio ainda estejam ativas.

Não está claro se os comprimidos com a imagem de Gaddafi apreendidos em diferentes operações na Líbia fazem parte das mesmas redes de produção ou tráfico. Em agosto de 2025, autoridades de Bengasi já haviam apreendido comprimidos com a imagem do ex-líder, posteriormente identificados por peritos como drogas do tipo MDMA.

Gaddafi governou a Líbia por 42 anos e foi capturado e morto em outubro de 2011, durante a revolta que derrubou seu regime.

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Tráfico Internacional Drogas

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