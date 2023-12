NARCOTRAFICANTE

Polícia faz busca na Federação Boliviana de Futebol em investigação sobre narcotraficante

A Promotoria abriu investigação contra o Blooming, da primeira divisão da Bolívia, sob a suspeita de que o filho de Marset jogava nas categorias de base do clube de Santa Cruz. O Blooming disputou a Sul-Americana de 2023 e ficou em último lugar no Grupo E. Seu único ponto em seis jogos foi conquistado no empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.