ITÁLIA

Polícia faz buscas em escritório de ex-prefeito após mortes da mulher e da filha de 15 anos por envenenamento

Caso é investigado como duplo homicídio; elas passaram mal após a ceia de Natal

Mariana Rios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:42

Sara, Gianni, Antonella e outra filha do casal, Alice Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A polícia italiana realizou, nesta terça-feira (29), uma busca no escritório de Gianni Di Vita, marido de Antonella Di Ielsi e pai de Sara Di Vita, mãe e filha que morreram após serem envenenadas por ricina durante as festas de Natal do ano passado. O imóvel fica em frente à casa onde as duas mulheres passaram mal, em Pietracatella, na província de Campobasso, sul do país.

A operação foi conduzida por agentes da Polícia Móvel de Campobasso, sob a coordenação de Marco Graziano. A informação foi publicada pelo jornal italiano Corriere della Sera.

As mortes são investigadas pela Promotoria de Larino como duplo homicídio. Até o momento, não há suspeitos formalmente indiciados no processo, segundo o jornal.

Investigação sobre mortes por ricina

Antonella Di Ielsi e a filha Sara, de 15 anos, morreram em dezembro de 2025, após uma intoxicação por ricina. A substância é um veneno altamente tóxico.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias do envenenamento e identificar quem teria provocado as mortes.

Na segunda-feira (28), investigadores iniciaram a análise de dados de um computador e de dez pen drives apreendidos com Gianni Di Vita em julho. Gianni é contador e foi prefeito de Pietracatella entre 2006 e 2014.

O trabalho foi autorizado pela promotora Elvira Antonelli e envolve a extração de informações que possam ajudar a reconstruir a rotina das vítimas, suas relações pessoais e eventuais pesquisas na internet relacionadas à obtenção de ricina.

Os investigadores também aguardam os resultados de exames realizados pelo Instituto Robert Koch, instituição federal alemã de saúde pública, em Berlim, na Alemanha.

Especialistas da entidade analisam amostras de alimentos, roupas, móveis e outros materiais recolhidos na casa da família, em busca de vestígios de ricina. Os resultados são aguardados pela Promotoria de Larino, responsável pela investigação.

O que é ricina

A ricina é uma substância tóxica extraída das sementes da mamona, planta muito comum no Brasil. Ela é uma toxina natural, capaz de provocar intoxicação grave e até a morte.

A ricina impede que as células produzam proteínas essenciais para sobreviver. Com isso, as células são danificadas e podem morrer, comprometendo o funcionamento de órgãos.

A gravidade depende da quantidade absorvida e da forma de exposição - ingestão, inalação ou contato com feridas.

Os sintomas podem incluir:

Náuseas, vômitos e diarreia intensa;

Dor abdominal e desidratação;

Dificuldade para respirar, dependendo da exposição;

Lesões graves em órgãos como fígado e rins.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) afirma que a ricina já foi utilizada em atentados terroristas e pode ser transformada em uma arma e dispersada em diferentes formas, como pó, gás ou grânulos.