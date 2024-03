COM VIDA

Policiais resgatam em pântano criança que desapareceu perto de casa na Flórida

Uma menina de 5 anos foi resgatada com vida por policiais em um pântano na Flórida, nos Estados Unidos, após se afastar de casa na última segunda-feira (26). Ela foi resgatada no mesmo dia com ajuda de um helicóptero com câmera térmica que guiou as buscas em solo. As informações são do g1.