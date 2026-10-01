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Por que a injeção letal não matou condenada nos EUA? Veja como age a droga usada

Christa Pike foi hospitalizada após continuar respirando durante o procedimento; investigação independente vai apurar o caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:37

Christa Gail Pike
Christa Gail Pike Crédito: Reprodução

A tentativa de executar Christa Gail Pike, de 50 anos, terminou com a condenada levada ao hospital e a suspensão das execuções no Tennessee, nos Estados Unidos, até o fim do ano. Segundo a defesa, ela recebeu duas doses de pentobarbital na quarta-feira (30), mas continuou respirando. O governador Bill Lee determinou uma investigação independente sobre o episódio.

Pike seria a primeira mulher executada no estado em mais de dois séculos. Condenada pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, em 1995, ela tinha 18 quando cometeu o crime em Knoxville.

O procedimento ocorreu à noite, após uma disputa judicial. Inicialmente prevista para as 10h, a execução foi suspensa por um tribunal de apelações uma hora antes. A Suprema Corte dos EUA derrubou a decisão horas depois, permitindo que o estado prosseguisse.

Christa Pike recebeu pena de morte

Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters
A estudante Colleen Slemmer foi torturada e brutalmente assassinada em 1995 por Reprodução/BBC
Christa Pike por Reprodução/Tennesse Department of Corrections/BBC
Christa Pike, Tadaryl Shipp e Shadolla Peterson à época do crime por Reprodução
Christa Pike na prisão em 1998 por Toshi Kazama
Christa Pike quando era uma criança de 2 anos por Divulgação
Christa Pike quando era criança por Divulgação
Christa Pike em uma audiência para um novo julgamento em 12 de janeiro de 2001 por Reprodução/Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images
Christa Pike chora no tribunal após ser condenada à morte em 30 de março de 1996, pelo assassinato de Colleen Slemmer por Divulgação
Christa Gail Pike foi condenada à morte em 1996 por Reprodução/X
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Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters

Entre as testemunhas estava John North, jornalista da WBIR, afiliada da NBC News. Ele relatou que Pike ainda respirava e, em alguns momentos, roncava quando as persianas da sala foram fechadas pela segunda vez, às 20h05.

"A respiração dela não estava bem. Estava meio forçada, ofegante", disse North ao deixar a penitenciária.

Não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde de Pike após a hospitalização.

Defesa diz que havia alertado sobre riscos

Os advogados afirmam que problemas capazes de comprometer a execução já haviam sido apontados antes da aplicação dos medicamentos. Em comunicado, citaram dificuldade de acesso às veias, veias rompidas, pentobarbital degradado e falta de atendimento médico de emergência, "tudo isso sob um protocolo que continua envolto em sigilo".

Durante a tentativa de execução, a defesa voltou à Suprema Corte para pedir a interrupção do procedimento. Alegou que Pike estava submetida a uma "agonia desnecessária" e que havia violação do direito de não sofrer punições cruéis e incomuns. Também acionou outros dois tribunais para solicitar medidas que salvassem a vida dela.

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O Departamento de Correções do Tennessee ainda não apresentou uma explicação para a falha. A porta-voz Dorinda Carter informou às testemunhas que não dispunha de informações imediatas.

O pentobarbital é um barbitúrico que reduz a atividade do sistema nervoso central. Em doses elevadas, pode provocar coma e interromper a respiração e os batimentos cardíacos. A investigação deverá esclarecer se houve problemas na aplicação, na qualidade da substância ou no protocolo utilizado.

Estado já havia cancelado outra execução

Em maio, a execução de Tony Carruthers foi cancelada após mais de uma hora de tentativas sem sucesso de encontrar uma veia para administrar o pentobarbital.

Para Robin M. Maher, diretora-executiva do Death Penalty Information Center, o caso de Pike não tem paralelo. Segundo ela, outras sete pessoas sobreviveram a tentativas de execução nos EUA, mas, nesses episódios, as equipes não conseguiram acesso venoso para aplicar as drogas. Pike teria sobrevivido mesmo após recebê-las.

Com a suspensão determinada pelo governador, a única outra execução prevista no Tennessee até dezembro também fica paralisada.

Crime teve repercussão nacional

Pike e o então namorado foram condenados por espancar e esfaquear Colleen Slemmer. Os três frequentavam uma instituição de treinamento profissional em Knoxville.

A presença de um pentagrama gravado no corpo da vítima contribuiu para a repercussão do assassinato. O caso foi associado ao chamado “pânico satânico”, período marcado pelo temor de supostos cultos satânicos nos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990.

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Christa Pike

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