ERA COLONIAL

Portugal admite pela 1ª vez culpa por genocídio indígena e escravidão e fala em reparação

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou nesta terça-feira (23) que Portugal foi responsável por crimes contra escravos e indígenas no Brasil colonial, sugerindo que deve haver um tipo de reparação. É a primeira vez que um presidente do país europeu reconhece culpa em relação ao tema.

Rebelo de Sousa disse em conversa com jornalistas que sugeriu que seu governo faça reparações pela escravidão, afirmando que seu país "assume total responsabilidade pelos danos causados", como massacres a indígenas, a escravidão de milhões de africanos e bens saqueados.

Rebelo de Sousa disse também que reconhecer o passado e assumir a responsabilidade é mais importante do que se desculpar. "Pedir desculpas é a parte mais fácil", disse ele.

Portugal foi o país que mais traficou africanos na era colonial - quase 6 milhões, o que representa quase a metade do total de escravizados por países europeus na época. O tema não é muito debatido do país e o papel de Portugal na escravidão não aparece muito na educação lá. A era colonial do país muitas vezes é vista como algo que dá orgulho.