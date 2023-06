Possíveis restos humanos são encontrados nos destroços do submarino

O submarino Titan, que levava cinco pessoas e sofreu uma implosão no Oceano Atlântico teve os destroços encaminhados ao Canadá nesta quarta-feira (28).



O submarino despareceu no último domingo (18) e, após 1h45 de viagem, a comunicação foi perdida e no início da semana, as pessoas foram dadas como mortas pela guarda-costeira local.



Segundo informações da AFP, a guarda-costeira dos Estados Unidos informou que restos humanos podem ter sido encontrados na área onde estão sendo feitas as buscas: "Supostos restos humanos", diz o comunicado da Guarda-costeira.