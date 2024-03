CRISE

Premiê do Haiti diz que renunciará quando conselho presidencial de transição for criado

A decisão foi tomada em meio a uma profunda crise no país

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, anunciou na madrugada desta terça-feira, 12, que irá renunciar ao cargo assim que um conselho presidencial de transição for criado. A decisão foi tomada em meio a uma profunda crise no país, que está parcialmente sob o domínio de gangues armadas.