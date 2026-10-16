INUSITADO

Presidente da Argentina, Javier Milei contrata veterinária médium para conversar com cachorro morto e cinco clones do animal

Profissional argentina diz que prestou serviço ao mandatário por 2 anos

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:02

Javier Milei fez cinco clones do cachorro Conan Crédito: Reprodução

O presidente argentino, Javier Milei, recorreu aos serviços de uma veterinária que afirma se comunicar telepaticamente com animais vivos e mortos. Em entrevista ao jornal The New York Times, Celia Melamed contou que foi contratada inicialmente para tentar estabelecer contato com Conan, o mastim inglês de Milei, quando o cachorro estava gravemente doente.

Segundo a profissional, os atendimentos duraram cerca de dois anos e incluíram supostas conversas com Conan após sua morte, em 2017, e sessões com os cinco cães clonados a partir de seu DNA. A reportagem foi publicada nesta semana. Não há evidências científicas que comprovem a comunicação telepática com animais.

A história se soma aos relatos sobre a relação de Milei com seus cachorros, aos quais costuma se referir como filhos. Duas pessoas próximas ao presidente, ouvidas pelo jornal sob condição de anonimato, disseram que ele já afirmou receber orientações dos animais.

Milei contrata veterinara médium para falar com animais 1 de 5

Questionado em 2023 sobre a possibilidade de Conan lhe dar conselhos, Milei respondeu: “Se ele me dá conselhos, é um gênio”.

Dos cinco clones, quatro receberam nomes inspirados em economistas libertários. O quinto foi chamado novamente de Conan e, segundo Melamed, é considerado pelo presidente uma reencarnação do cachorro original.

A veterinária afirma que os animais tinham personalidades diferentes, apesar de serem geneticamente idênticos. Sobre o novo Conan, diz ter sentido familiaridade durante uma sessão e percebido que ele conheceria a disposição da casa de Milei. Por isso, também acredita na hipótese de reencarnação. “Acho que é muito provável”, declarou.

Desde a eleição do argentino, apenas um dos cães foi visto publicamente, enquanto surgiram rumores sobre a morte de outros. Milei afirma que os animais são mantidos em canis separados na residência presidencial.

Dos primeiros atendimentos ao curso de Karina

Quando procurou Melamed, cerca de uma década atrás, Milei ainda era comentarista de televisão, conhecido pelas críticas ao governo argentino. No primeiro atendimento, a veterinária diz ter sentido no próprio corpo uma energia que associou ao cachorro doente.

Ela contou que transmitiu ao cliente a mensagem de que ele estava fazendo tudo o que podia para salvar Conan. “O que lembro é que ele se sentiu melhor depois. Poucas pessoas têm uma conexão tão intensa com seus animais”, afirmou.

O contato com a família se estendeu a Karina Milei, irmã do presidente e uma das principais figuras do governo argentino. Segundo Melamed, Karina participou de um de seus cursos em 2019 e continuou pedindo orientações por mensagens durante meses.

A veterinária relata que, pouco depois, Milei deixou de contratar seus serviços. Ela acredita que Karina tenha assumido a função de se comunicar com os cães do irmão. O trabalho terminou antes da eleição presidencial de 2023. Nem Milei nem sua irmã responderam aos pedidos de comentário feitos pelo New York Times.

Melamed afirma ter votado no presidente e mantém em seu apartamento um livro escrito por ele com uma dedicatória. Segundo a profissional, Milei a chamou de “gênio total do universo” e de “o ser de luz que me ajudou a encontrar o caminho”.

Consultas por fotografia e sem comprovação científica

Aos 67 anos, Melamed cobra US$ 35 por hora para realizar sessões com cães, gatos, tartarugas e pássaros. Ela afirma que uma fotografia é suficiente para perceber emoções e pensamentos dos animais, que chegariam principalmente por meio de sensações físicas.

“Como funciona? Eu não sei. Só sei que funciona”, disse ao jornal.

Com formação e experiência em veterinária e bacteriologia, Melamed conta que percebe sua suposta intuição desde a infância. O interesse pela comunicação animal levou-a a buscar cursos em 2008, após ler um livro sobre o assunto.

Dois anos depois, segundo seu relato, um cavalo com o qual trabalhava pisou nela. A profissional diz que a dor desapareceu quando perdoou mentalmente o animal, experiência que reforçou sua crença nesses supostos poderes. Desde então, passou a oferecer sessões. Na pandemia de Covid-19, os atendimentos presenciais deram lugar às consultas remotas.

Segundo a reportagem do New York Times, esse mercado parece estar crescendo em diferentes países, com profissionais divulgando serviços no TikTok, no YouTube e no Instagram, apesar da ausência de evidências científicas que sustentem a prática.

Melamed afirma que Buenos Aires passou de poucos prestadores desse serviço, cerca de uma década atrás, para dezenas atualmente. Ela própria diz ter treinado aproximadamente 700 pessoas.