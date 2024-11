DORES NO PEITO E INDISPOSIÇÃO

Presidente do Paraguai passa mal durante cúpula do G20 e é internado

Ele foi hospitalizado na noite dessa segunda-feira, (18), no Hospital Samaritano, em Botafogo

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, de 46 anos, foi hospitalizado na noite desta segunda-feira, (18), no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. Ele participa da Cúpula do G20, que ocorre no Museu de Arte Moderna (MAM), na zona sul do Rio de Janeiro e vai até esta terça-feira (19).