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Presidente do Peru anuncia veto a cabelo grande para meninos e maquiagem para meninas em escolas

Regras ainda serão formalizadas e devem alcançar 6,7 milhões de estudantes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:45

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori Crédito: Divulgação

A presidente do Peru, Keiko Fujimori, anunciou um pacote de regras para os 6,7 milhões de estudantes da rede pública, com restrições à aparência, proibição de celulares e retomada de punições disciplinares. A proposta foi apresentada na segunda-feira (12), em um colégio de Chaclacayo, perto de Lima.

“Os garotos devem vir de cabelo curto. É totalmente proibido pintar o cabelo ou usar maquiagem”, afirmou. O veto também inclui unhas pintadas. O ministro da Educação, José Antonio Chang, acrescentou que haverá exigências para o comprimento das saias escolares.

As normas ainda não foram oficialmente estabelecidas. O Ministério da Educação abriu um prazo de 15 dias para receber opiniões da sociedade. As escolas privadas continuarão seguindo suas próprias regras.

Oásis de Huacachina e maravilhas do Peru que vão além de Machu Picchu

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No coração do deserto, oásis de Huacachina, no Peru, atrai milhares de turistas  por Divulgação/Pro Peru

O governo também pretende recuperar as notas de conduta, abolidas em 2019, e permitir expulsões por faltas graves, como agressões físicas e uso indevido do celular. Alunos afastados permanentemente continuariam os estudos em formato híbrido, com ensino virtual e atendimento presencial.

“Os mais malcriados não estarão nas salas de aula”, disse Keiko, que prometeu uma política de endurecimento durante a campanha.

A senadora de oposição Ruth Luque criticou a proposta e cobrou investimentos na educação. “Agora a educação é medida pelo comprimento do cabelo, pela maquiagem ou pelas unhas pintadas?”, questionou.

As medidas se aproximam das adotadas em El Salvador, onde escolas fiscalizam uniformes e cortes de cabelo. Keiko tem uma visita ao presidente Nayib Bukele prevista para o fim de outubro e o citou na campanha como inspiração para combater a criminalidade.

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