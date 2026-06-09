DISPUTA

Preso por matar os pais, filho de cineasta famoso de Hollywood entra na Justiça para liberar herança milionária

Nick Reiner afirma que precisa do dinheiro do fundo criado pelos pais para custear sua defesa criminal

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:26

Nick Reiner Crédito: Reprodução

Nick Reiner, de 32 anos, acusado de assassinar os próprios pais nos Estados Unidos, entrou na Justiça para tentar liberar parte de uma herança milionária. Ele é filho do diretor e produtor de Hollywood Rob Reiner e de Michele Reiner, mortos em dezembro do ano passado em Los Angeles.

De acordo com a petição, Nick teria direito a metade dos US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) do fundo ao completar 30 anos, enquanto a parcela restante seria liberada aos 35. No entanto, ele afirma que o administrador do patrimônio, o advogado Paul Kanin, vem se recusando a entregar os valores.

No processo, a defesa sustenta que Kanin apresentou diferentes justificativas para negar o acesso ao dinheiro, incluindo supostas preocupações sobre a capacidade de Nick administrar os recursos.

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O acusado também argumenta que tentou contratar o advogado criminalista Alan Jackson para atuar em sua defesa, mas o administrador do fundo teria se recusado a autorizar o pagamento dos honorários. Com isso, Jackson deixou o caso e Nick passou a ser representado por uma defensora pública.

Segundo a petição, o administrador informou que os recursos só poderão ser liberados após a conclusão do processo criminal, quando a Justiça definir sua culpa ou inocência.

Os advogados de Nick alegam que a demora prejudica sua defesa. Eles afirmam que cada semana sem acesso aos recursos reduz a capacidade de preparação do caso e gera danos irreversíveis.

Acusações

Atualmente, Nick responde por seis acusações criminais, incluindo duas de homicídio em primeiro grau. A Promotoria sustenta que ele matou os pais a facadas dentro da residência da família, avaliada em US$ 13,5 milhões, no bairro de Brentwood, em Los Angeles, em 14 de dezembro do ano passado.

As autoridades também afirmam que, horas antes do crime, Nick foi visto discutindo com o pai durante uma festa. Após os assassinatos, ele teria deixado o local.

O Ministério Público do Condado de Los Angeles informou que a pena de morte continua sendo uma possibilidade caso o réu seja condenado. Segundo o promotor Nathan Hochman, a decisão será tomada após análise detalhada das circunstâncias agravantes e atenuantes do caso.