Preso por matar os pais, filho de cineasta famoso de Hollywood entra na Justiça para liberar herança milionária

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Carol Neves
Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:26
Nick Reiner, de 32 anos, acusado de assassinar os próprios pais nos Estados Unidos, entrou na Justiça para tentar liberar parte de uma herança milionária. Ele é filho do diretor e produtor de Hollywood Rob Reiner e de Michele Reiner, mortos em dezembro do ano passado em Los Angeles.
De acordo com a petição, Nick teria direito a metade dos US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) do fundo ao completar 30 anos, enquanto a parcela restante seria liberada aos 35. No entanto, ele afirma que o administrador do patrimônio, o advogado Paul Kanin, vem se recusando a entregar os valores.
No processo, a defesa sustenta que Kanin apresentou diferentes justificativas para negar o acesso ao dinheiro, incluindo supostas preocupações sobre a capacidade de Nick administrar os recursos.
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O acusado também argumenta que tentou contratar o advogado criminalista Alan Jackson para atuar em sua defesa, mas o administrador do fundo teria se recusado a autorizar o pagamento dos honorários. Com isso, Jackson deixou o caso e Nick passou a ser representado por uma defensora pública.
Segundo a petição, o administrador informou que os recursos só poderão ser liberados após a conclusão do processo criminal, quando a Justiça definir sua culpa ou inocência.
Os advogados de Nick alegam que a demora prejudica sua defesa. Eles afirmam que cada semana sem acesso aos recursos reduz a capacidade de preparação do caso e gera danos irreversíveis.
Acusações
Atualmente, Nick responde por seis acusações criminais, incluindo duas de homicídio em primeiro grau. A Promotoria sustenta que ele matou os pais a facadas dentro da residência da família, avaliada em US$ 13,5 milhões, no bairro de Brentwood, em Los Angeles, em 14 de dezembro do ano passado.
As autoridades também afirmam que, horas antes do crime, Nick foi visto discutindo com o pai durante uma festa. Após os assassinatos, ele teria deixado o local.
O Ministério Público do Condado de Los Angeles informou que a pena de morte continua sendo uma possibilidade caso o réu seja condenado. Segundo o promotor Nathan Hochman, a decisão será tomada após análise detalhada das circunstâncias agravantes e atenuantes do caso.
Enquanto o processo avança, Nick pede que a Justiça obrigue o administrador do fundo a prestar contas e pague indenização pelos prejuízos que alega ter sofrido com a retenção dos recursos.