Primeiro-ministro chinês promete mais apoio direcionado para inovação tecnológica

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, pediu que empresas pequenas e médias especializadas e sofisticadas avancem em inovação tecnológica e se especializem em nichos, para ter um papel maior na busca do país por ser mais autossuficiente e forte em ciência e tecnologia, além de estabilizar cadeias industriais e de suprimento.



Em visita de inspeção em Pequim na quinta-feira, o premiê também prometeu que o país introduzirá mais apoio "direcionado e eficaz" para empresas no segmento, com apoio financeiro, incentivos tributários e proteção aos direitos de propriedade, entre outros.