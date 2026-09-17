Primeiro museu sensorial dedicado a gatos é inaugurado com realidade virtual e ‘cúpula do ronronar’

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Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:31
Um museu inteiramente dedicado ao universo dos gatos foi inaugurado na Cidade do México. Instalado na avenida Paseo de la Reforma, um dos principais cartões-postais da capital mexicana, o espaço combina recursos audiovisuais, informações sobre a história dos felinos e atividades interativas.
Apresentado pelos organizadores como a primeira experiência sensorial do mundo voltada exclusivamente aos gatos domésticos, o Museu do Gato oferece um percurso guiado de aproximadamente 45 minutos. As visitas são realizadas em grupos de até 15 pessoas, com entradas a cada 15 minutos.
O projeto foi criado pelos comunicadores e ativistas da causa animal Esther Garcilita e Marco Sotomayor. Em 2012, a dupla também esteve à frente da abertura do primeiro café temático de gatos da América do Norte. O novo espaço é descrito pelos idealizadores como uma continuidade do trabalho desenvolvido ao longo desses anos.
Museu traz experiência sensorial
Experiência simula a visão dos gatos
O circuito está organizado em três ambientes. O primeiro, chamado Gênese Felina, apresenta a evolução dos gatos e o processo de aproximação com os seres humanos até a domesticação. O conteúdo é exibido por meio de projeções em alta definição e dioramas.
Na área Instinto Puro, os visitantes são convidados a conhecer aspectos biológicos e comportamentais dos felinos. O espaço possui jogos sobre feromônios e estações de realidade virtual que simulam os riscos enfrentados por animais nas ruas das cidades.
Também nessa ala fica a chamada Cúpula de Ronronar, ambiente que reproduz sons e vibrações inspirados no ronronar dos gatos para proporcionar uma experiência de relaxamento.
A terceira área, denominada Conexão, concentra os cenários destinados a fotografias. O salão reúne murais iluminados, painéis digitais nos quais os visitantes podem registrar pegadas virtuais de seus animais e uma escultura de Sissi, mascote responsável por conduzir o público pela exposição.
Com as atividades, os responsáveis pelo museu pretendem desfazer ideias equivocadas sobre o comportamento dos gatos e incentivar a guarda responsável.
Parte da renda financiará castrações
O empreendimento também tem uma frente social. Parte da receita obtida com ingressos e doações será destinada, em parceria com o projeto O Templo dos Desejos, à implantação de uma unidade veterinária móvel.
O veículo será utilizado em mutirões gratuitos de castração de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca contribuir para o controle da população de animais abandonados.
Ingressos chegam a R$ 108
O Museu do Gato funciona no quarto andar do número 87 da avenida Paseo de la Reforma, no bairro Tabacalera, em frente à Praça das Mulheres que Lutam.
De segunda a quinta-feira, a entrada custa 350 pesos mexicanos, aproximadamente R$ 98 pela conversão direta. Entre sexta-feira e domingo, o valor sobe para 385 pesos, cerca de R$ 108. Crianças de até 4 anos não pagam.
O espaço abre das 11h às 21h de segunda a sexta, das 10h às 21h aos sábados e das 11h às 20h aos domingos. Fotografias e vídeos feitos com celulares são permitidos, mas o uso de câmeras profissionais, flashes e tripés é proibido.