DIFAMAÇÃO

Professor acusado de assédio sexual por colega de universidade vence processo e ganha indenização de R$ 30 milhões

Ex-professor do MIT, David Sabatini obteve indenização de R$ 30 milhões; defesa da pesquisadora anunciou que vai recorrer

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:04

David Sabatini e Kristin Knouse Crédito: Reprodução

Uma disputa judicial entre dois pesquisadores terminou com uma indenização de US$ 6 milhões, cerca de R$ 30 milhões, em favor de David Sabatini, ex-professor de biologia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Na sexta-feira (16), um júri concluiu que o cientista foi difamado pela ex-colega Kristin Knouse, cujas acusações de má conduta sexual atingiram sua carreira a partir de 2021.

A decisão será contestada pela defesa de Knouse. Os dois mantiveram um relacionamento sexual que, segundo documentos judiciais obtidos pela Fox News Digital, começou em 2018 e terminou em 2019. Ela afirmou posteriormente que a relação havia sido forçada, enquanto Sabatini sempre sustentou que houve consentimento.

O caso veio a público quando o pesquisador comandava um laboratório no Whitehead Institute for Biomedical Research, em Cambridge, no estado americano de Massachusetts. Àquela altura, ele acumulava cerca de 24 anos à frente do espaço e era reconhecido por estudos de biologia celular relacionados a câncer, diabetes, envelhecimento e doenças neurodegenerativas.

Professor foi acusado de assédio sexual 1 de 8

Além das acusações de Knouse, uma investigação do Whitehead apontou que Sabatini havia criado um ambiente sexualizado no laboratório, conclusão que ele contestou. Sua saída da instituição ocorreu em 2021.

Com a carreira abalada e sob investigação também no MIT, Sabatini processou a ex-colega por difamação e por interferência em suas relações profissionais e contratuais. Knouse respondeu com uma ação por assédio sexual.

No julgamento, a defesa do cientista apresentou mensagens que, segundo sua advogada, Lisa Arrowood, demonstravam a participação voluntária de Knouse no relacionamento. Entre elas estava uma conversa de 2020 na qual a pesquisadora afirmou estar "dedicando muita energia e emoção a um jogo que estou fadada a perder".

Na mesma troca, Knouse perguntou "se não seria melhor para nós dois cortar todos os laços, mantendo apenas os estritamente profissionais, por tempo indeterminado". Depois, escreveu: "Mas, na maior parte do tempo, sinto-me em paz e quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo".

Os advogados de Sabatini também argumentaram que Knouse sentiu ciúme do interesse dele por outra mulher e tentou provocar sua demissão. Essa foi a versão apresentada pela equipe do pesquisador ao tribunal.

Após o veredito, Sabatini comemorou em entrevista à Fox News Digital. "Tudo terminou. Ganhamos tudo, não perdemos nada. Foi uma vitória completa", declarou.

A advogada de Knouse, Ellen Zuker, anunciou que recorrerá e criticou o resultado. "A triste realidade do nosso tempo é que a sociedade ainda tem dificuldade em acreditar nas mulheres e em reconhecer os desafios que elas enfrentam com homens que, com frequência excessiva, controlam os seus destinos."