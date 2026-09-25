BÉLGICA

Professor é atingido por tortas durante aula em universidade

Estudantes invadiram sala e jogaram tortas de chantilly contra docente que trabalha com inteligência artificial aplicada à defesa

Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 21:56

Professor da Universidade de Liège, na Bélgica, é atingido por tortas de chantilly durante aula Crédito: Reprodução/X

Um professor da Universidade de Liège, na Bélgica, foi atingido por tortas de chantilly durante uma aula na quinta-feira (24). Segundo a emissora holandesa NOS, o ataque foi realizado por estudantes ligados a um grupo de ativistas de esquerda radical que protestam contra a atuação do docente na área de defesa.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas entrando na sala de aula usando máscaras de Papai Noel e jogando tortas contra o professor Damien Ernst. Durante a ação, os manifestantes também o chamaram repetidamente de “fascista”. Ernst foi atingido no rosto.

O ataque foi reivindicado por um grupo que se autodenomina “Vrai Comité (Populaire) d'Éthique de l'ULiège”, ou “Verdadeiro Comitê (Popular) de Ética da Universidade de Liège”. De acordo com a NOS, Ernst é especialista em energia nuclear e trabalha na universidade com aplicações de inteligência artificial voltadas à área de defesa.

O professor afirmou que o episódio faz parte de um histórico de intimidações que, segundo ele, vem sofrendo de grupos antimilitaristas nos últimos anos. Ernst disse ter inicialmente pensado que se tratava de uma brincadeira de estudantes, mas classificou a ação como um ataque físico devido à agressividade dos envolvidos.