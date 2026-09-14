BÉLGICA

Professora é demitida após se recusar a tirar véu no trabalho

Hadija Amajoud já usava o hijab quando foi contratada e não tinha reclamações sobre seu desempenho; sindicato pretende recorrer da demissão

Mariana Rios

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 14:34

Hadija Amajoud: professora demitida na Bélgica após se recusar a retirar o hijab durante o trabalho Crédito: Reprodução /X

Uma professora foi demitida na Bélgica após se recusar a retirar o hijab — véu usado por algumas mulheres muçulmanas — durante o trabalho. A decisão foi tomada pela província de Flandres Oriental, responsável pela escola onde ela lecionava, depois que uma nova regra passou a proibir o uso de símbolos religiosos visíveis por funcionários.

Hadija Amajoud trabalhava desde 2022 em uma escola de ensino fundamental especial e havia sido efetivada no cargo no início de 2024. Quando foi contratada, ela já usava o hijab.

O que é o hijab? 1 de 5

Segundo o o jornal belga HLN (Het Laatste Nieuws), não havia queixas relacionadas ao desempenho da professora. Pelo contrário: suas aulas eram avaliadas positivamente. A situação mudou depois que a província alterou, em junho de 2024, o regulamento interno e estabeleceu a proibição de manifestações religiosas e filosóficas visíveis entre os funcionários.

A regra, porém, previa uma exceção: Amajoud poderia continuar usando o hijab caso passasse a lecionar religião islâmica. Ela recusou a possibilidade porque não tem formação para ensinar a disciplina e afirma que não quer ser reduzida à sua religião em sua função como professora.

O caso já havia sido analisado pelo Instituto de Direitos Humanos de Flandres (VMRI), que apontou a existência de discriminação e intimidação no episódio. Posteriormente, um tribunal rejeitou o pedido da professora para suspender provisoriamente a aplicação da regra de neutralidade.

Agora, o sindicato ACOD, que representa trabalhadores do serviço público na Bélgica, anunciou que pretende recorrer da demissão.