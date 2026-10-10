'BOA NOITE, CINDERELA'

Pulseira detecta drogas em bebidas usadas para dopar vítimas

Tecnologia muda de cor na presença de substâncias como GHB, cetamina e escopolamina; dispositivo começa a ser distribuído em Portugal

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 20:20

Autoridades brasileiras mostraram interesse no dispositivo de segurança diante do número crescente de casos 'boa noite, Cinderela' Crédito: Shutterstock

Uma pulseira capaz de identificar drogas em bebidas está começando a ser utilizada em Portugal como ferramenta de prevenção contra crimes de violência sexual e outros casos de submissão química, quando substâncias são usadas para reduzir a capacidade de reação das vítimas.

O dispositivo muda de cor ao entrar em contato com determinadas drogas. A iniciativa envolve a Polícia de Segurança Pública (PSP) e pesquisadores da Universidade NOVA de Lisboa, que desenvolveram estudos para tornar a identificação dessas substâncias mais simples e rápida. As informações foram publicadas pela Euronews.

A tecnologia, chamada Celentis, foi produzida por uma empresa espanhola em 2024, a partir de pesquisas iniciadas anteriormente. A pulseira possui dois sensores: um voltado à detecção do GHB, conhecido como “droga da violação”, e outro capaz de identificar substâncias como cetamina, escopolamina — também chamada de burundanga —, MDMA e metanfetamina.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Como funciona a pulseira

Para verificar se uma bebida contém alguma das substâncias detectadas pelo dispositivo, basta colocar algumas gotas do líquido na área dos sensores. Caso não identifique drogas, a pulseira pode secar e ser reutilizada até cinco vezes, segundo o pesquisador Carlos Lodeiro Espiño, coordenador do estudo.

Apesar da proposta, o equipamento apresenta limitações. Bebidas à base de leite e produtos derivados da lactose podem provocar resultados positivos mesmo sem a presença de drogas. Substâncias presentes em detergentes e produtos de higiene também podem interferir nos sensores e gerar falsos positivos.

A pulseira de cima mostra alterações na cor dos sensores que indicam presença de drogas Crédito: Divulgação/Celentis

Distribuição ainda é limitada

Em Portugal, a distribuição da pulseira ainda não ocorre em larga escala. Uma das primeiras iniciativas foi realizada pela Câmara Municipal de Loures, na região metropolitana de Lisboa, durante eventos no Parque Papa Francisco.

A prefeitura adquiriu 20 mil unidades, em um investimento de 22 mil euros, dividido igualmente com a empresa promotora de eventos Desert Rain. Cerca de 5 mil pulseiras foram distribuídas em três eventos.

Até a publicação da reportagem da Euronews, na sexta-feira (9), a PSP e o coordenador científico afirmavam não ter conhecimento de resultados positivos registrados durante a campanha. A iniciativa, portanto, ainda não apresentava dados que permitissem avaliar a eficácia do dispositivo na identificação de bebidas adulteradas.

A proposta é ampliar o uso da tecnologia em festas, bares, discotecas e outros eventos. Segundo a reportagem da Euronews, autoridades brasileiras também demonstraram interesse no dispositivo, diante da preocupação com crimes que envolvem a adulteração de bebidas, prática popularmente associada no Brasil ao golpe conhecido como “boa noite, Cinderela”.